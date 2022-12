Recadastramento de veículo de Guaratuba no ferry boat vai até dia 15

A Internacional Marítima, empresa que opera o serviço de ferry boat, realiza o recadastramento de veículos emplacados em Guaratuba. Eles são isentos da tarifa na travessia da baía de Guaratuba, com direito a duas passagens por dia.

O recadastramento começa na segunda-feira (5) e termina no dia 15. As placas que não estiverem cadastradas até esta data “serão excluídas do sistema”, informa a empresa que opera o serviço em um contrato emergencial com o governo estadual.

Para o recadastramento é necessário levar os documentos do veículo e do proprietário até a recepção da Internacional Marítima, que fica no porto de passagem do lado de Caeiras. Mais informações no telefone 0800 101 0012.

Limite de peso, reformas e filas

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) divulgou que o peso máximo para embarcar no ferry boat é de 26 toneladas, incluindo o veículo e da carga. “Caminhões e similares que excedem esse limite podem danificar os atracadouros e colocam em risco os demais usuários e a si próprios”, diz a nota.

Os embarques em ambos os sentidos da travessia estão com longas filas de espera devido ao bloqueio da BR-376 e pelo fato de que dois dos quatro atracadouros estão em reforma.

A maior parte dos veículos aguardando para utilizar o ferry boat é formada por caminhões e carretas, que têm restrição de horário caso possuam mais de três eixos ou sejam superiores a 14 metros, não podendo circular entre o meio-dia e às 19h.

Atualmente, quatro embarcações estão em operação: um ferry boat e duas balsas. Os dois ferry boats do DER que também estão em reforma e os dois atracadouros deverão entrar em atividade antes do início da temporada, no final deste mês.