Segmento 60+ tem espaço no Festival das Cataratas

“Minha agência está preparada para atender o segmento 60+?” será tema da palestra de Ariel Figueroa. foto: Rodrigo Macedo

Durante a intensa programação do Festival das Cataratas, neste último dia do evento, sexta-feira (2), às 14h, está confirmada para a Sala Conexão 2 a palestra “Minha agência está preparada para atender o segmento 60+? Será?”, que será ministrada pelo editor da Coluna de Turismo/60+, o jornalista Ariel Figueroa.

O especialista vai abordar tendências e novos conceitos para agentes de viagens venderem mais e melhor para este segmento em crescimento no turismo brasileiro. De acordo com o profissional, este é um nicho muito importante no turismo brasileiro e que por muito tempo foi negligenciado. “Hoje é uma potência numérica e de consumo no turismo mundial representando 37,7 milhões de consumidores no Brasil e com crescimento três vezes maior a gerações mais novas”.

Figueroa relata que em 2023 o número de pessoas na faixa +60 deve superar aqueles entre 0 e 14 anos no planeta. “Diferentes sub-nichos formam esta camada social de consumidores, cada uma com suas peculariedades. Não se trata mais de um segmento homogêneo e é preciso conhecer para vender mais e melhor”, conclui.

A valorização dos idosos como público para o turismo atraiu 25 mulheres do Clube da Melhor Idade Guará, de Guaratuba. Liderados pala presidente Elcely Therezinha Franklin, elas participaram do Festival das Cataratas e visitaram diversos atrativos em Foz do Iguaçu, Ciudad del Este (Paraguai) e Puerto Iguazú (Argentina).

Confira a programação do ultimo dia do Festival das Cataratas (sexta-feira, 2)

8h – 12h – Visitas Técnicas (Atrativos Conveniados)

9h – 18h – Credenciamento e atendimento ao participante e expositor (Secretaria Geral)

10h – 18h – Credenciamento Fórum de Turismo (Secretaria Fórum)

9h – 17h – Apresentação de Trabalhos do Fórum Internacional de Turismo do Iguaçu (Salas Paraná)

12h – 19h – Feira de Turismo e Negócios (Expo)

14h – 20h – Hackatour Cataratas (Expo)

14h – 20h – Espaço Inovação (Expo)

14h – 20h – Salão do Vinho Argentino (Expo)

13h – 13h50 – CapacitaFoz (Sala Conexão 3)

14h – 14h50- Palestra Thiago Akira (Sala Conexão 3)

14h – 14h50 – Palestra Turismo na 3a Idade (Sala Conexão 2)

16h – 18h – Jogo Brasil x Camarões na Feira de Turismo e Negócios

18h – 1º Concurso Rainha e Princesas do Turismo Internacional (Sala Conexão 3)

19h – 21h – Encerramento Fórum Internacional de Turismo do Iguaçu (Sala Conexão 2)

19h30 – 21h30 – Natal Show no Movie Cars (Adesão de ingressos no estande do Movie Cars)