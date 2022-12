Festival das Cataratas recebe comunidade local nesta sexta-feira (2)

Nesta quinta-feira (1) foi aberta oficialmente a Feira de Turismo e Negócios do Festival das Cataratas. Em um espaço de 7 mil metros quadrados do Rafain Palace Hotel & Convention estão expostos produtos e serviços de diversos segmentos relacionados ao turismo.

Foto: Jean Pavão

A partir das 18h desta sexta-feira (2), o espaço também poderá ser visitado gratuitamente por moradores de Foz do Iguaçu e região. A ação já foi realizada em outras edições do evento, como foram de integrar a comunidade ao Festival, que movimenta diversos setores da economia.

Nos estandes, o público pode conferir as principais novidades de destinos, companhias aéreas, hotelaria, operadoras, atrativos, entre outros. Para ter acesso aos espaços, os moradores podem realizar a sua inscrição a partir de sexta pelo link https://festivaldascataratas.com/inscricoes/ na aba “Visitantes”. A organização do evento recomenda que o participante imprima a sua própria credencial. Caso não seja possível basta se dirigir até a Secretaria do Evento.

Feira

Favorecido pela sua posição geográfica na divisa de Brasil, Argentina e Paraguai, o evento é ideal para a promoção de um encontro internacional de negócios entre profissionais de turismo para divulgação de destinos, produtos e serviços.

Além dos negócios, o Festival enfatiza as inovações tecnológicas, as ações de responsabilidade socioambiental, estimula a produção e disseminação da ciência e capacita profissionais, impactando positivamente em toda a cadeia produtiva do turismo.

O Festival das Cataratas tem como público-alvo os agentes de viagem, operadores de turismo, destinos e atrativos, meios de hospedagens, companhias aéreas, instituições privadas e governamentais, imprensa especializada, influenciadores digitais, profissionais da hotelaria, prestadores de serviços, desenvolvedores de tecnologias, professores, pesquisadores, estudantes e outros profissionais.