DER publica decisão final da licitação da Ponte de Guaratuba

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou nesta sexta-feira (02) a decisão final quanto à licitação para elaborar os projetos e executar a nova Ponte de Guaratuba e seus acessos, no Litoral do Estado. Após análise de todos os recursos e contrarrazões interpostos em relação ao resultado da licitação, divulgado no final de outubro, o DER/PR decidiu manter a declaração de vencedor do Consórcio Nova Ponte, formado pelas empresas OECI S.A., Carioca Christian-Nielsen Engenharia S.A. e Goetze Lobato Engenharia S.A.

O investimento na obra será de R$ 386.939.000,00, com prazo total estimado para execução é de 32 meses, sendo dois meses para obtenção de licença ambiental, seis meses para elaboração de projetos e 24 meses para os serviços da obra.

“Concluímos mais uma etapa da licitação da Ponte de Guaratuba, obra importantíssima para todo o Litoral e para a população paranaense. Agora o resultado será homologado pelo DER/PR, e iniciam as tratativas para assinatura de contrato e emissão de ordem de serviço, para obter a licença ambiental e na sequência elaborar os projetos de engenharia”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti. “Vencidas estas etapas, já começamos os serviços na baía de Guaratuba”.

A decisão final do DER/PR está disponível no portal Compras Paraná e na página Licitações-e do Banco do Brasil. “A comissão de julgamento do DER/PR realizou um excelente trabalho, analisando com cautela e objetividade todos os nove recursos e contrarrazões protocolados, mais de 500 páginas de documentos, de quatro participantes na licitação”, explica o diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes. “Com os pareceres da comissão temos a segurança para tomar esta decisão final, mantendo a declaração de vencedor e prosseguindo no processo de contratação”.

A OECI S.A. participou da sessão de disputas de lances de preços da licitação, tendo sido classificada em 3º lugar. O DER/PR julgou e inabilitou as duas primeiras classificadas, com propostas de R$ 386.799.000,11 e R$ 386.803.553,00, respectivamente. Os valores são semelhantes porque as participantes disputaram entre si, apresentando propostas de preço cada vez menores, no ambiente de compras eletrônicas do Banco do Brasil.

PONTE – A obra terá comprimento de 1.244 metros, com largura útil mínima de 22,60 metros. Estão previstas quatro faixas de tráfego de 3,6 metros cada, duas faixas de segurança de 60 centímetros cada, barreiras rígidas de concreto New Jersey de 40 centímetros, calçadas com ciclovia em ambos os lados, com 3 metros de largura, e 10 centímetros de guarda-corpo nas extremidades da ponte.

Também estão previstas intervenções nas vias de acesso à ponte. Na margem norte, a PR-412 será alargada para ambos os lados para facilitar o encaixe na ponte, com execução de muros de contenção para proporcionar o desnível necessário entre o pavimento existente e o tabuleiro. Também será implantado um retorno sob a ponte para ligação das vias locais e conexão da Estrada do Cabaraquara com Matinhos.

Na margem sul está prevista uma rótula alongada para ligação do bairro Caieiras, correção de nível da pista de rolamento e adequação de curva, além de implantação de uma alça de acesso à rua Nossa Senhora de Lourdes. Ao todo, entre ponte e vias de acesso, a extensão da obra chega a 3,07 quilômetros.

AUDIÊNCIAS – Interessados em participar das audiências públicas de apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) da obra de implantação da Ponte de Guaratuba e seus acessos já podem se inscrever junto ao Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) para garantir a presença nos eventos. Elas vão ocorrer nos dias 7 e 8 de dezembro em Matinhos e Guaratuba, respectivamente.