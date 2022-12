Encerradas buscas na BR-376 com 14 vítimas e duas mortes confirmadas

Foto: Ari Dias/AEN

As buscas por vítimas no deslizamento da BR-367, em Guaratuba, foram encerradas nesta sexta-feira (2) com a confirmação de duas mortes. Foram encontrados dois corpos sem vida, ambos de caminhoneiros: João Maria Pires, 60, morador de São Francisco do Sul (SC), e Márcio Rogério de Souza, 51, de Curitiba.

O número bem menor do que a previsão inicial – que chegou próximo de 30, levando em conta relatos e o número de veículos afetados, alguns soterrados. Foram removidos do local seis caminhões e três veículos de passeio.

A Polícia Científica do Paraná concluiu a busca ativa por todas as pessoas que haviam sido dadas por desaparecidas com relação ao incidente. No total, foram recebidas 22 ligações nos números indicados desde o começo da operação com diversas informações e 15 pessoas foram encontradas em outros contextos não relacionados ao deslizamento.

Até o presente momento foram constatadas 14 pessoas envolvidas diretamente no incidente, com dois óbitos e seis pessoas resgatadas com vida. As outras seis pessoas conseguiram escapar dos veículos sem precisar de atendimento. Esses são os números oficiais.

O boletim das 17h do gabinete de crise do deslizamento da BR-376 informa que todas as áreas com possibilidade de vítimas ou veículos foram acessadas nesta sexta-feira. Foram realizadas buscas com cães e homens. Não foram encontradas novas vítimas ou veículos. A operação de resgate começou na segunda-feira e completou 96 horas.

Uma equipe continuará no local, com uma Viatura de Combate à Incêndio e Resgate, para trabalhos preventivos. A equipe da concessionária Arteris Litoral Sul mantém os trabalhos na rodovia, realizando a retirada de materiais e efetuando obras de recuperação e recapeamento da pista.

A Polícia Rodoviária Federal e a empresa continuam todos os trabalhos de estabilização das estruturas da rodovia. O trânsito permanece interrompido, sem previsão de liberação.