BR-376 terá vistoria para avaliar quando pode ser liberada

Foto: Ari Dias/AEN

A rodovia BR-376 será vistoriada na manhã deste sábado (3) para saber quando poderá ser liberada ao tráfego. Desde segunda-feira (28), quando houve deslizamento de terra na Serra do Mar, em Guaratuba, ela está totalmente interditada.

A vistoria será feita pela concessionária Arteris Litoral Sul, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Além do local do acidente, no km 669, a concessionária informou que foram identificados 14 pontos com pequenos e médios deslizamentos de terra nas margens da rodovia.

Os pontos de interdição para o tráfego estão localizados no km 635 da BR-376/PR, na praça de São José dos Pinhais, no km 662 na altura da base da PRF em Tijucas do Sul, pista sentido sul; e no km 1,3 da BR-101/SC na praça de pedágio de Garuva, sentido norte.

No momento, o acesso ao Litoral do Paraná é feito pela BR-277,que ainda tem um ponto com risco de deslizamento, mas foi parcialmente liberada para descida na quarta-feira (30).

Caminhões que precisam seguir para Santa Catarina ou Paraná devem utilizar a rota alternativa pela BR-116/PR (Curitiba) e via BR-470 (Santa Catarina).