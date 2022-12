Vistoria é cancelada e BR-376 ainda não tem data para liberação

A vistoria prevista para ser feita neste sábado (3) na BR-376, em Guaratuba, foi cancelada devido ao mau tempo no local e não há previsão de data para liberação, informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

“Quando as condições de segurança forem atendidas a concessionária (Arteris Litoral Sul) comunicará a PRF, (…) que coordenará uma operação para o restabelecimento da normalidade do fluxo de veículos”, diz o informe divulgado no final da tarde deste sábado.

A empresa concessionária continua com os trabalhos de remoção do material sobre a pista, desobstrução e recuperação dos danos causados pelo deslizamento e recuperação do pavimento sentido Curitiba do km 668,7 da rodovia.

A concessionária também informou que mantém 128 equipamentos empenhados, entre veículos e maquinários pesados para remoção de rochas, terra e detritos no trecho do deslizamento. “Também conta com a mobilização de 228 profissionais operacionais e de diferentes áreas técnicas trabalhando, paralelamente”.

Rotas alternativas – Sem previsão de liberação do trecho, a Arteris reforça que há opção de seguir sentido Santa Catarina ou Paraná pela rota da BR-116/PR (Curitiba) e via BR-470 (Santa Catarina). Rumo ao litoral paranaense e à Santa Catarina, também existe caminho pela BR-277, com restrição de horários para travessia de caminhões pelo ferry boat.

Motorista furou bloqueio e acabou preso pela PRF

Um motorista furou o bloqueio em frente à Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-376, no km 662, em Tijucas do Sul, por volta das 19h de sábado (3). Chegou a derrubar os cones colocado na pista.

A equipe de plantão foi atrás dele e conseguiu abordá-lo no km 667, menos de dois quilômetros antes do ponto de deslizamento. O teste de etilômetro foi feito e indicou o consumo de bebida alcoólica. O condutor do veículo também estava com CNH suspensa. Ele contou que havia saído de uma confraternização em São José dos Pinhais e que pretendia voltar para sua casa, em Colombo. Ele foi encaminhado para a Polícia Civil de Guaratuba.