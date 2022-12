Trecho da BR-376/PR seguirá interditado por pelo menos mais 48 horas

Na noite deste domingo (4), a concessionária Arteris Litoral Sul informou que o km 668,7 da BR-376/PR, onde ocorreu o deslizamento, seguirá interditado por pelo menos 48 horas.

Na terça-feira (6), um novo boletim sobre as condições do local será divulgado. “Uma previsão mais concreta sobre a liberação da via dependerá da redução do volume de chuvas, da melhora do clima ao longo dos próximos dias e da secagem do solo”, diz a empresa. “Essas condições são importantes para que a rodovia possa ser liberada com a máxima segurança para os usuários, o que é a prioridade da concessionária”.

Neste domingo, as equipes da concessionária seguiram trabalhando no local do sinistro registrado na segunda-feira (28/11). “Houve um importante avanço nos trabalhos de recomposição do pavimento. Na pista norte (sentido Curitiba) foram refeitos 200 metros das faixas 2 e 3 e outros 130 metros na faixa 1. Também estão sendo realizadas atividades de execução de sarjeta de drenagem e limpeza da via na pista sul (sentido Florianópolis).”