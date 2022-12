Fórum Paranaense de Turismo Religioso será realizado em Paranaguá

Foto: Roberto Dziura Jr/AEN

O Grupo de Trabalho de Turismo Religioso do Paraná reuniu-se em Foz do Iguaçu, dentro do Festival Internacional de Turismo das Cataratas. O tema central foi a preparação do 5º Fórum Paranaense de Turismo Religioso, marcado para março de 2023, em Paranaguá.

Segundo o coordenador-geral do GT de Turismo Religioso, Eliseu Rocha, desde o início dos trabalhos, em 2020, o segmento religioso tem se consolidado como um dos principais focos do Estado. “É muito importante realizarmos este encontro dentro do FIT das Cataratas, que é um evento consolidado, trazendo o segmento do turismo religioso para Foz do Iguaçu, onde vemos comunidades de religião católica, budista e as mesquitas trabalhando juntas”, afirmou.

“Já tivemos quatro fóruns estaduais e estamos com uma grande expectativa para a discussão do turismo religioso no Paraná, a troca de experiências entre os municípios e as diferentes matrizes religiosas, ampliando aquilo que está dando certo e aliando isso ao turismo de aventura, de negócios e principalmente ao turismo rural, gerando emprego e renda para as pessoas”, acrescentou o coordenador do Grupo de Trabalho.

O segmento religioso tem se consolidado como um dos principais focos do Estado. Criado em 2020, o Grupo de Trabalho de Turismo Religioso tem quatro matrizes religiosas: ocidental, oriental, indígena e africana.

Atualmente, o grupo é formado por representantes da Paraná Turismo, secretarias do Estado, Associação dos Municípios do Paraná, Pastoral do Turismo da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, Associação Brasileira de Agências de Viagens, Fecomércio, Sebrae-PR, Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Paraná e representantes das 19 Instâncias de Governança Regional do Estado.

Segundo um estudo da Paraná Turismo, o turismo religioso é o terceiro segmento mais movimentado do Paraná, representando 25% dos pontos de atrativos do Estado. São cerca de 300 pontos de interesse mapeados entre igrejas e santuários, festas religiosas e romarias.

O levantamento da Paraná Turismo aponta cerca de 20 atrativos religiosos tombados pelo patrimônio histórico e artístico, sendo metade deles igrejas na região litorânea: em Antonina, Guaratuba, Morretes e Paranaguá:

Igreja Bom Jesus do Saivá, em Antonina

Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar, em Antonina

Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Guaratuba

Igrejinha de São Pedro, em Matinhos

Igreja de São Benedito, em Morretes

Igreja de São Sebastião do Porto de Cima, em Morretes

Igreja N. Sra. do Pilar, em Morretes

Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Paranaguá

Igreja de São Benedito, em Paranaguá

Igreja de São Francisco das Chagas, em Paranaguá

Além deles, Paranaguá tem o Santuário Nossa Senhora do Rocio, onde se realiza, em novembro, a Festa do do Rocio, principal evento religioso do Estado, em homenagem à Padroeira do Paraná.