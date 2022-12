Confirmações de covid continuam acelerando no Litoral

Os casos de covid-19 aumentam cada vez mais rapidamente no Litoral do Paraná. Foram 692 novos casos da doença no Litoral na semana encerrada no sábado (3), 50% a mais que na semana anterior.

A cidade que teve mais casos registrados desta vez foi Paranaguá, com 193 confirmações, um aumento de 66% em uma semana.

Em seguida vêm Guaratuba (185), Pontal do Paraná (124), Matinhos (100), Antonina (46), Morretes (32) e Guaraqueçaba (12). Todas tiveram mais casos do que na semana anterior.

No Paraná, a Média Móvel de 7 dias, no dia 3, foi de 2.274 novos casos, um aumento de 229% em relação a 14 dias atrás.