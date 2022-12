Operação Natal reforça policiamento no comércio

Foto: 9º BPM

Na manhã desta segunda-feira (5), aconteceu o lançamento da “Operação Natal 2022”, na Praça Eufrásio Correia (Praça dos Leões), em Paranaguá. A ação, que ocorre em todo o Estado do Paraná, tem por objetivo intensificar o policiamento ostensivo preventivo nas áreas comerciais e com grande fluxo de pessoas, coibindo as ações criminosas no período de compras que antecede o Natal.

Com o pagamento da primeira parcela do 13º salário, tradicionalmente realizado no início do mês de dezembro, muitas pessoas aproveitam para fazer as compras de fim de ano. Com isso, aumenta o fluxo de dinheiro circulando chamando a atenção dos criminosos, que passam a agir com mais incidência nas saídas de bancos e nos principais eixos comerciais dos municípios da região.

A operação deve seguir até o dia 24, véspera de Natal, durante todo o período de trabalho do comércio, com equipes de policiais militares em policiamento a pé e motorizado, “nas modalidades de patrulhamento, permanência e diligência, além de bloqueios em pontos estratégicos”.

A PM ressalta que a população pode contribuir ao denunciar práticas criminosas e o paradeiro de pessoas procuradas pela Justiça pelos números 190 Emergência e do Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e o denunciante não precisa se identificar.