TCP recebe selo “Clima Paraná” de sustentabilidade

A iniciativa do Governo do Estado do Paraná reconhece as empresas comprometidas com o desenvolvimento sustentável e que atuam no controle da emissão de gases poluentes

A TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, recebeu nesta segunda-feira (5) o selo Clima Paraná, um projeto idealizado pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do estado. O certificado é entregue às organizações que aderem ao Registro Público Estadual de Emissão de Gases de Efeito Estufa.

A empresa foi contemplada na categoria máxima em que está enquadrada. Ao todo, são quatro divisões, que variam de acordo com as pontuações dos participantes. Foram avaliados diversos fatores como metas e ações nos âmbitos ambiental, social e de governança; e analisadas as emissões de gases do efeito estufa e consumo anual de combustíveis fósseis da empresa.

Os critérios de avaliação para conseguir o selo seguem as orientações da Agenda 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas). O projeto prevê a elaboração e implementação de políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento sustentável, que devem ser cumpridos por países do mundo todo, incluindo o Brasil.

Para a supervisora Ambiental da TCP, Carolina Kalinowski, é de extrema importância que as empresas se mostrem interessadas em reduzir os impactos ambientais. “Atualmente, a temática ambiental é um assunto de grande relevância no contexto empresarial, proveniente de um aumento da consciência da sociedade como um todo, tendo os princípios ESG como norteadores do sistema. Isto faz com que os clientes exijam uma postura das empresas frente às questões que envolvem o meio ambiente. Nessa linha, a TCP mantém o compromisso de operar as atividades com foco na proteção da natureza, incluindo a prevenção da poluição e o desenvolvimento de ações junto aos seus colaboradores, comunidades locais e outras partes interessadas”, destaca a supervisora.

Também fizeram parte do levantamento de dados e pesquisa deste projeto a analista ambiental, Gabriele Sturm; e a estagiária, Maria Laura da Silva Mariano.

Outras iniciativas voltadas para a questão climática

A TCP está desenvolvendo um Inventário de Gases do Efeito Estufa referente ao ano de 2021 com o objetivo de mensurar as emissões e traçar um plano de ação para redução com metas mais eficazes. Além disso, está trabalhando em um projeto para eletrificação de parte dos RTGs da ferrovia, o que pode reduzir, de forma significativa, a emissão de poluentes ocasionadas pela utilização de diesel.

Ainda, a empresa está inserida em outras ações ambientais como, por exemplo, o apoio na identificação de habitats chaves para a conservação de espécies marinhas ameaçadas de extinção. A TCP dá suporte ao monitoramento hidrossedimentológico e pluviométrico do Rio Jacareí; o acompanhamento da qualidade do ar nas áreas estuarinas do litoral do Paraná; além da supervisão da qualidade d’água e do esgoto com proposta de melhorias para comunidades indígenas; entre outras atividades.