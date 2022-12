MARCON SERVIÇOS DE DESPACHOS EM GERAL LTDA, CNPJ 79.608.972/0007-09 torna público que recebeu do Instituto Água e Terra, a Licença Prévia – LP, com validade de 05/12/2027, para pátio de

contêineres, estacionamento de caminhões e depósito de mercadoria para terceiros a ser implantada na Rua Desembargador Ermelino de Leão, s/n – Oceania no município de Paranaguá/PR.