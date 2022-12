Antonina tem Mostra de Teatro Caiçara com elencos formados na cidade

A população de Antonina vai poder assistir nesta semana o resultado das oficinas de teatro realizadas com pessoas do município, a maioria estudantes. A Mostra de Teatro Caiçara acontece de quinta a sábado (8, 9 e 10 de dezembro) no Theatro Municipal. As apresentações são gratuitas.

Serão apresentadas 8 peças teatrais, resultado das oficinas desenvolvidas desde março na Ademadan Cultural e na Escola Estadual Maria Arminda.

A Oficina de Iniciação Teatral Caiçara é um projeto idealizado para oferecer oficinas gratuitas em Antonina e Morretes. O projeto também prioriza a contratação de profissionais litorâneos, desde sua captação, equipe principal à contratação direta e indireta.

Teatro Caiçara , O Nosso Teatro!!!

Incentivo: Profice/Seec/Governo do Estado Do Paraná.

Apoio/Patrocínio: Copel.

Apoio Institucional: Ademadan/ Escola Maria Arminda/ Prefeitura de Antonina. Ação Social-Morretes.

Professores: Vinícius Moohr, Vinícius Mesquita, Breno Oberdan e Paulo Ricardo.

Captação: Angela Meschino.

Produção: Beli Bertalha / Daiane Araripe.

Assistente de Produção: Eduardo Reinhardt.

Coordenação e Direção: Daiane Araripe.