Seleto, time tradicional de Paranaguá, volta a campo

O Clube Atlético Seleto, de Paranaguá, retorna ao futebol profissional e mira a primeira divisão do campeonato paranaense dentro de três anos. Como primeiro passo, irá disputar a terceira divisão em 2023, anuncia a diretoria.

O time se apresentará no próximo domingo (11), no Estádio Fernando Charbub Farah, conhecido como Caranguejão. Será num amistoso contra grandes veteranos da seleção brasileira. Estão confirmados para o jogo os tetracampeões brasileiros Ronaldão, e Flávio Conceição; o campeão mundial em 1970, Edu; e o meio atacante Giovanni Oliveira, eleito o melhor jogador do Brasileirão em 1995.

Na ocasião, o Seleto apresentará sua camisa oficial, rubro-negra, uma releitura da versão usada até 1971.Além de voltar para o futebol profissional, o Seleto tem como objetivo principal prestigiar os jogadores de base e os atletas do litoral paranaense.

O evento é aberto ao público, com ingressos disponíveis no site do Seleto, vendidos a R$ 10, ou um quilo de alimento não perecível. No dia da partida, é possível adquirir a camisa do time, no valor de R$ 120, que dá direito ao ingresso também.

A história do Clube Atlético Seleto começou em 1926, quando foi fundada a sede social do Seleto Esporte Clube. De 1961 a 1971, ingressou no futebol profissional e disputou o Campeonato Paranaense. Em 1964, o time foi o campeão da Zona Sul, vencendo Atlético Paranaense, Coritiba e Ferroviário.

Segundo Aroldo Rocha, presidente do clube social desde 2019, o sonho de reviver o time de futebol do clube é antigo. “Sempre tivemos o anseio de que o Seleto retornasse às suas atividades. Guardamos o saudosismo e a tradição dos anos 60, e temos o objetivo de comemorar os 100 anos do clube, em 2026, com o Clube Atlético Seleto na primeira divisão do campeonato estadual”, afirma.

O retorno do clube ao futebol paranaense só foi possível com a chegada do investidor da Doria Esportes, Oswaldo Doria. A empresa especialista será a responsável pela seleção e treinamento dos jogadores, agendamento de amistosos e inserção do time no calendário anual do futebol paranaense.

O time usará o Estádio Fernando Charbub Farah para os jogos e amistosos, por meio de uma concessão da Prefeitura de Paranaguá. O time usará o Caranguejão para jogos válidos e amistosos por meio de uma concessão do município.