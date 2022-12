Liberado tráfego na BR-376, em Guaratuba

A concessionária Arteris Litoral Sul liberou nesta quarta-feira (7), às 17h30, o tráfego em pista simples na BR-376/PR – na Serra do Mar em Guaratuba.

“A operação em pista simples ocorre para garantir a segurança de quem trafega no local”, diz a empresa. A liberação do tráfego ocorre após a realização de avaliação técnica da concessionária sobre as condições de segurança no trecho. Trabalhos de limpeza, drenagem, recuperação de pavimento e sinalização no trecho foram realizados no local. A melhora do clima hoje permitiu a conclusão dos serviços.

A liberação acontece de forma coordenada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF, com viaturas e carros de apoio da concessionária, orientando o trânsito e sinalizando toda a extensão da serra.

O trânsito no local do deslizamento segue liberado com uma faixa em cada sentido, por um trecho de 800 metros. É esperado que o trânsito se torne lento em toda a extensão da BR-376, entre Curitiba e Joinville, devido ao grande número de veículos que acessarão a rodovia.

Os motoristas devem redobrar os cuidados durante o trajeto. Em caso de emergências a PRF e Arteris devem ser acionadas através dos telefones: 191 (PRF) e 0800-725 -1771 (Arteris Litoral Sul).