Concluída primeira audiência pública da Ponte de Guaratuba, em Matinhos

O Governo do Paraná apresentou nesta quarta-feira (7) o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) da obra de implantação da Ponte de Guaratuba, em audiência pública em Matinhos, no Sesc Caiobá.

A audiência foi organizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) e pelo Instituto Água e Terra (IAT), com objetivo de esclarecer a população e colher sugestões para o projeto apresentado pelo DER/PR.

No início do evento, um cidadão presente, citado pela mesa apenas como “Aristides” solicitou que a audiência fosse adiada devido a dificuldade nas rodovias e na travessia do ferry boat, o que dificultou a presença de moradores de Guaratuba e de outras cidades. O pedido, que havia sido protocolado no dia anterior, foi recusado.

Segundo o Governo, mais de 150 pessoas estiveram presentes na audiência, entre elas, os prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, e Guaratuba, Roberto Justus. A reunião também foi transmitida ao vivo pelo YouTube do DER/PR. Além das sugestões e do debate presencial, foram coletadas sugestões de maneira virtual para quem não conseguiu participar presencialmente. As dúvidas e contraposições que não foram respondidas na audiência foram protocoladas pelo IAT e serão respondidas em um prazo de 5 dias.

“O balanço foi positivo. Fizemos a audiência e cumprimos o rito legal desse grande empreendimento. Recebemos vários questionamentos e daremos todas as respostas. O mais importante é que demos o primeiro passo. Vamos coletar todas as sugestões para que consigamos dar andamento no licenciamento ambiental da Ponte de Guaratuba. Dentre todas as variáveis, entendemos que há um interesse público para o prosseguimento das obras”, afirmou o diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes.

“Estamos tratando de uma obra importante para toda a sociedade paranaense. Portanto, obedecer ao rito do licenciamento é fundamental para darmos segurança técnica e jurídica para o andamento desse processo”, disse o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza,.

A previsão de entrega da ponte é de 32 meses, sendo dois para obtenção de licença ambiental, seis meses para elaboração de projetos e 24 para os serviços da obra. O Consórcio Nova Ponte foi o vencedor do processo licitatório, com uma proposta de R$ 386,9 milhões, depois que as duas propostas mais baratas foram desclassificadas.

Nesta quinta-feira (8), acontece a segunda audiência pública, em Guaratuba, na igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na rua Manoel Henrique, 170, ao lado da casa Rosada, partir das 19h. Também terá transmissão ao vivo pelo YouTube.

ESTRUTURA – A ponte terá comprimento de 1.244 metros, com largura útil mínima de 22,60 metros. Estão previstas quatro faixas de tráfego de 3,6 metros cada, duas faixas de segurança de 60 centímetros cada, barreiras rígidas de concreto New Jersey de 40 centímetros, calçadas com ciclovia em ambos os lados, com 3 metros de largura, e 10 centímetros de guarda-corpo nas extremidades da ponte.

Também estão previstas intervenções nas vias de acesso à ponte. Na margem norte, a PR-412 será alargada para ambos os lados para facilitar o encaixe na ponte, com execução de muros de contenção para proporcionar o desnível necessário entre o pavimento existente e o tabuleiro. Também será implantado um retorno sob a ponte para ligação das vias locais e conexão da Estrada do Cabaraquara com Matinhos.

Na margem sul está prevista uma rótula alongada para ligação do bairro Caieiras, correção de nível da pista de rolamento e adequação de curva, além de implantação de uma alça de acesso à rua Nossa Senhora de Lourdes. Ao todo, entre ponte e vias de acesso, a extensão da obra chega a 3,07 quilômetros.

Foto: Rodrigo Félix Leal/SEIL

Fonte: AEN