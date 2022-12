Governo comemora grande participação na 2ª audiência da Ponte de Guaratuba

Foto: Rodrigo Felix Leal/Seil

O segundo dia de audiência pública para implantação da Ponte de Guaratuba contou com ampla participação popular, comemora o Governo do Estado. A sessão foi realizada em Guaratuba, na noite de quinta-feira (8), no espaço cedido pela Assembleia de Deus Vitória em Cristo. A audiência foi organizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR) e pelo Instituto Água e Terra (IAT).

Segundo o Governo, mais de 500 pessoas acompanharam a apresentação do Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima) da obra de implantação da Ponte de Guaratuba e os acessos.

O secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Fernando Furiatti, destacou o sucesso das audiências. “A resposta foi muito positiva. Os municípios, que foram representados pelos dois prefeitos e pelos moradores, entendem que é uma obra que vai trazer progresso para o Litoral. Deu para sentir que a população quer a ponte. É uma demanda necessária”, explicou.

“Muitos questionamentos são feitos porque as pessoas não entendem os termos técnicos do estudo, o que é absolutamente normal. Então nós temos que trazer essas informações com uma linguagem mais popular para que todos entendam”, complementou.

Na noite de quarta, a audiência foi realizada em Matinhos. As duas sessões foram transmitidas ao vivo e estão disponíveis pelo YouTube do DER/PR. Todas as dúvidas e sugestões não respondidas nesta fase de audiência foram protocoladas pelo IAT e serão respondidas em um prazo de 5 dias.

O secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza, destacou que o ritual do licenciamento ambiental é uma das etapas mais importantes. “Estamos tratando de uma obra importante para toda a sociedade paranaense. Portanto, obedecer ao rito do licenciamento é fundamental para darmos segurança técnica e jurídica para o andamento desse processo”, disse.

APOIOS – O artesão Silvio Sinval de Souza, 53 anos, nascido e criado em Guaratuba, conta que passou a vida toda recebendo promessas da construção da ligação entre os municípios, e que o andamento do projeto é motivo de alívio para população. “Essa novela acompanhei minha vida toda. Agora, acredito que a ponte vai sair e será a maior felicidade. Para nós artesãos, para os moradores e para o turismo”, opinou.

O mesmo sentimento é compartilhado pelo morador Marcelo Saporski, 45 anos. “Eu sou marinheiro e vejo o trabalho diário do DER no Litoral. Estou confiante que a obra vai trazer muitos benefícios. Também participo de uma associação de surfistas e todos são favoráveis à construção da ponte”, afirmou.

Silvio Sinval de Souza Marcelo Saporski

PRÓXIMOS PASSOS – Encerradas a fase de audiência, serão mais dois meses para a empresa vencedora da licitação obter a licença ambiental, seis meses de projeto e, após isso, a execução da obra em si. O prazo total para conclusão da Ponte de Guaratuba soma 32 meses. O Consórcio Nova Ponte venceu do processo licitatório com a proposta de R$ 386,9 milhões.

“Percebemos um clamor muito grande para execução da obra porque é um gargalo logístico para o Litoral do Paraná. Há viabilidade e o interesse público. Recebemos de forma satisfatória todos os apoios que recebemos nas audiências. As sugestões foram colhidas e todas as dúvidas serão respondidas dentro do prazo para possamos dar andamento no licenciamento ambiental da Ponte de Guaratuba”, afirmou o diretor-geral do DER/PR, Alexandre Castro Fernandes.