IAT autoriza a construção do novo prédio da Escola Aníbal Khury, em Guaratuba

Entrega da cópia da Autorização Florestal encaminhada ao Fundepar | Foto: Alessandro Vieira / Sedest

A Prefeitura de Guaratuba recebeu, nesta quinta-feira (8), das mãos do secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Everton Souza, uma cópia da Autorização Florestal para a viabilização da construção do novo prédio da Escola Estadual Deputado Aníbal Khury. Segundo o governo, o espaço terá 7.560 metros quadrados, no bairro Coroados.

A Autorização Florestal foi solicitada pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), com a adequação da documentação necessária para a supressão da vegetação existente no local.

O documento prevê as espécies que podem ser retiradas, com a compensação ambiental de reflorestamento em dobro. Ele também proíbe intervenções em Área de Preservação Permanente e Reserva Legal, assim como a retirada de espécies ameaçadas de extinção.

“Orientamos a apresentar um inventário florestal da área, além de documentos como Decreto de Utilidade Pública, para viabilizar a supressão de vegetação local”, destacou o chefe do Escritório Regional do IAT no Litoral, Altamir Hacke. Segundo o IAT, a emissão da Autorização Florestal leva em consideração a obra de baixo impacto ambiental e também de utilidade pública e interesse social, condicionantes que permitem a supressão de vegetação.

Everton Souza conheceu a estrutura atual da escola e reconheceu a precariedade que os alunos se deparam no dia a dia. De acordo com a pedagoga da unidade, além das salas dividirem espaço com a biblioteca, existem problemas de goteiras. O espaço também carece de laboratórios.

“Todos sabiam da necessidade de uma nova estrutura para mais de 500 alunos no bairro Coroados e que não saía do papel por burocracias no processo da licença ambiental. Conseguimos regularizar a situação e tiramos um sonho do papel”, disse o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus.

Prefeitura recebeu recursos para 2 salas de aula

A demora do Governo do Estado em realizar a construção da escola e a precariedade das atuais instalações, levou a comunidade a pedir apoio ao deputado federal Ênio Verri (PT), no final de 2021. O parlamentar conseguiu destinar recursos do Orçamento da União para Guaratuba, liberando recursos livres da prefeitura para obras emergenciais na sede atual, que fica em imóvel do município.

Foram R$ 200 mil que permitiram construção de duas novas salas de aula pela equipe Secretaria de Educação. Ênio Verri veio pessoalmente a Guaratuba no dia 1º de julho deste ano para confirmar o recurso, que completou um montante de cerca de R$ 900 mil que o deputado destinou para a Saúde e a Educação do Município.