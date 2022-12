Polícia Militar reúne comandantes para preparatório da Operação Verão

50 oficiais estiveram reunidos no Fórum de Matinhos | Foto: Sesp

A Polícia Militar do Paraná realizou, na manhã deste sábado (10), uma reunião preparatória para o início da Operação Verão 2022/2023. O encontro aconteceu no Fórum de Matinhos e reuniu os comandantes das unidades policiais e especializadas envolvidas na operação.

Ao todo, 50 oficiais estiveram reunidos para elaboração das estratégias que serão adotadas durante toda a temporada de verão e também dos procedimentos adotados em caso de ocorrências que demandem atenção maior da corporação. Além do efetivo que já atua nos municípios do litoral paranaense, a Operação Verão 2022/2023 receberá o reforço de 267 policiais militares que atuarão a partir do dia 17 de dezembro, na abertura da temporada, e seguirão até o dia 23 de fevereiro.

O comandante-geral da PMPR, coronel Hudson Leôncio Teixeira, lembrou que toda a Operação Verão é pensada e planejada já ao final da anterior. “Sempre que acaba uma, já iniciamos os estudos para a realização da próxima. Ao longo do ano, alinhamos todas as estratégias, conversamos com todas as unidades e especializadas envolvidas para que tudo ocorra da melhor forma possível. Essa reunião nos ajuda a identificar todas as necessidades dos policiais antes do início da temporada de verão”, disse.

Para o tenente-coronel Durval Tavares Junior, comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar no Litoral e responsável pela coordenação da Operação Verão pela PMPR, o alinhamento de estratégias e informações repassadas para os comandantes das unidades envolvidas é fundamental para o sucesso da operação.