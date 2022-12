Pontal do Paraná promove shows e diversos eventos nos 27 anos de fundação

A Prefeitura de Pontal do Paraná promove uma série de eventos e ações nas comemorações do aniversário do Município. Emancipada de Paranaguá, a cidade foi fundada em 20 de dezembro de 1995. Completa, portanto, 27 anos.

Confira a programação a partir desta semana:

Dia 15 – ACENDER DAS LUZES e decoração de Natal

Na sede da Prefeitura de Pontal do Paraná, em Praia de Leste, às 19h.

Dia 17 – FEIRA NATALINA EMPODERA

No Provopar, rua Noêmio Gabriel Simas, nº138, em Praia de Leste, das 14h às 20h.

Dia 19 – SHOWS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO

No Centro de Eventos do Balneário Marissol, na av. Sete de Setembro nº 1661.

Show às 19h: Renan Mariano.

20h: Felipe Eduardo.

22h30: João Neto e Frederico

00h – SHOW DE FOGOS

Dia 20 – ATO CÍVICO, CULTO ECUMÊNICO, APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS E ATIVIDADES RECREATIVAS

No Centro de Eventos do Balneário Marissol, na Av. Sete de Setembro nº 1661, às 9h

Dia 21 – NATAL ILUMINADO

Na Câmara de Vereadores em Pontal do Sul, às 19h

FESTIVAL LITERÁRIO PONTAL E 2º LITORAL COM ARTE

No Auditório Primavera, av. Tom Jobim, n° 308, no Balneário Primavera, às 19h