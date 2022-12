Replantio da restinga em Caiobá tem novas espécies de vegetação

O projeto da engorda da praia em Matinhos está na fase de recuperação da restinga em Caiobá, com a troca do tipo de vegetação.

“De acordo com o Consórcio Sambaqui, a espécie de restinga plantada atualmente na orla não é ideal para faixa de areia, sendo mais adequada para manguezais, o que acaba brecando o crescimento de espécies nativas e interferindo até na fauna”, informou a Prefeitura de Matinhos. “Será feito o replantio e aumento da faixa de restinga, mas com a espécie adequada para o sedimento arenoso”.

A prefeitura ainda informou que o consórcio de empresas contratada para a obra, também fará antes do final do ano, a recuperação e redimensionamento do canal extravasor que recebe a água das galerias pluviais. Com o serviço, o canal passa a comportar a vazão do bairro Tabuleiro e do balneário Caiobá, evitando inundações. “Segundo o IAT, o serviço levará um prazo médio de 15 dias. Por conta disso, será necessário o bloqueio de ruas na região”.