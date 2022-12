Reforma da Previdência: Câmara de Foz intermedia debate entre prefeitura e sindicatos

Na manhã de sexta-feira (10), os vereadores de Foz do Iguaçu realizaram mais uma rodada do debate da proposta para reforma da previdência dos servidores municipais, agora protocolada na Câmara pelo Executivo.

Acompanharam o encontro o secretário de Administração, Nilton Bobato, diretores do FozPrev (fundo do regime própio de previdência) e representantes do Sismufi (Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu), Sinprefi (Sindicato Professores e Profissionais Educação da Rede Pública de Foz do Iguaçu) e Associação dos Guardas Municipais.

Estiveram presentes os vereadores Ney Patricio (presidente), Alex Meyer (líder do governo), Anice Gazzaoui, Yasmin Hachem, Rogério Quadros, João Morales, Dr Freitas, Kalito Stoeckl, Adnan El Sayed e Marcio Rosa.

Justificaram ausências os vereadores: Edivaldo, Jairo Cardoso, Cassol, Carol Dedonatti e Galhardo.

Durante o encontro os dois sindicatos da categoria apresentaram uma minuta unificada com uma contraproposta ao projeto do Executivo.

A equipe técnica da Prefeitura e do FozPrev ficaram responsáveis por analisar as mudanças apresentadas e realizar os cálculos financeiros, buscando o equilíbrio atuarial das propostas.

Na próxima quarta (13), a partir das 11h, vereadores, administração, FozPrev e sindicatos se reúnem novamente para uma nova rodada de debate.