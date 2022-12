Guaratuba e DER firmam convênio para ponte sobre o rio dos Paus

Foto: Prefeitura de Guaratuba

O Município de Guaratuba assinou convênio com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) para a construção da ponte sobre o rio dos Paus, no bairro Piçarras.

De acordo com a prefeitura, o projeto da ponte na esquina das ruas Mandaguari e Alexandre Corrêa estava aguardando análises ambientais. A construção da ponte totalizará um investimento de R$ 453 mil, sendo R$ 300 mil do Estado e R$ 153 mil contrapartida do Município.

Com a assinatura do convênio, agora será iniciado o processo licitatório. A prefeitura informou que prevê que as obras comecem no início de 2023.