Litoral recebe reforço de 362 bombeiros militares para a Operação Verão

Nesta segunda e terça (12 e 13), o 8º Grupamento de Bombeiros, do Litoral do Paraná, recebe 362 bombeiros militares do restante do estado para reforçar os atendimentos ao longo da Operação Verão 2022/2023. Além deles, haverá 100 guarda-vidas civis atuando nas praias de mar e rios.

A recepção ocorrerá no Ginásio Poliesportivo do Sesc em Matinhos e contará com a presença do coordenador da atividade dos bombeiros na Operação Verão, o comandante do *º Grupamento, tenente-coronel Dorico Gabriel Borba.

Os bombeiros militares designados permanecerão no litoral até o final do Carnaval e atuarão nos postos de guarda-vidas e nos quartéis da região. A Operação Verão acontece entre os dias dia 17 de dezembro e 23 de fevereiro.