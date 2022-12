Ibama suspende retirada e troca da vegetação de restinga em Caiobá

Detalhe da retirada da vegetação de restinga | foto: Prefeitura de Matinhos

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) determinou a suspensão da retirada da restinga na praia de Caiobá, em Matinhos, nesta segunda-feira (12).

De acordo com o site G1, o Instituto Água e Terra (IAT) informou que a suspensão vale para o trecho de 1,4 quilômetro, entre o Canal da Avenida Paraná e o Morro do Boi, até a equipe responsável pela obra esclarecer as dúvidas técnicas levantadas pelo Ibama.

A extração, segundo o IAT, refere-se à recuperação do talude, que consta na Licença de Instalação da Obra de Recuperação da Orla de Matinhos. De acordo com o IAT, a vegetação retirada é de espécie exótica, ou seja, não é adequada para o local.

Segundo o instituto, há uma licença ambiental específica para a substituição – prevista no projeto – por restinga nativa. O IAT disse também que a retirada da vegetação foi autorizada no SINAFLOR, o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais.

O IAT afirmou ao G1 que responderá às questões levantadas pelo Ibama a fim de esclarecer os procedimentos adotados na obra. O Ministério Público Federal (MPF) informou que instaurou procedimento para oficiar o IAT para verificar a licença ambiental para a retirada da restinga.

O Correio do Litoral divulgou hoje pela manhã que a Prefeitura de Matinhos informou que “o Consórcio Sambaqui – contratado para realizar a obra da engorda da praia – , afirma que “a espécie de restinga plantada atualmente na orla não é ideal para faixa de areia, sendo mais adequada para manguezais, o que acaba brecando o crescimento de espécies nativas e interferindo até na fauna”.

Segundo a Prefeitura, após a retirada da vegetação, “será feito o replantio e aumento da faixa de restinga, mas com a espécie adequada para o sedimento arenoso”.