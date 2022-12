Confira o resultado final do Edital 002 do Concurso Público de Guaratuba

A Unioeste (Universidade Estadual do Oeste) divulgou o resultado final e classificação do concurso público do Município de Guaratuba referente ao Edital 002/2022.

Este concursos teve provas teóricas, práticas, de esforço físico e de títulos.

O resultado está disponível aqui nesta página e também no site da Unioeste, instituição contratada pela prefeitura para elaboração e aplicação das provas do concurso público.