Pontal castra mais 541 cães e gatos e recebe 1 tonelada de ração

Foto: Prefeitura de Pontal do Paraná

Nos dias 6, 7 e 8 aconteceu mais um mutirão de castração da Rede de Proteção Animal de Pontal do Paraná, no balneário Primavera. Foram castrados 111 felinos machos, 156 felinas fêmeas, 70 cachorros e 204 cachorras.

Este foi o quarto mutirão na atual administração da Prefeitura, e já são mais de 2 mil animais castrados. As ações de castração são direcionadas prioritariamente a animais cujos tutores são pessoas de baixa renda e animais resgatados da rua.

Quem já possui protocolo e não conseguiu castrar seu animal continua na fila para as próximas edições.

A diretora da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Flávia Caroline Deable Zacarias, comentou sobre a importância do mutirão de castração: “Agradecemos a todos que participaram levando seus animais para castrar, principalmente os protetores que nos ajudam levando de animais de rua. Isso vai dar um resultado a longo prazo, diminuindo os animais nas ruas”.

Para executar a ação, a Secretaria de Meio Ambiente contou com apoio das secretarias de Turismo e Desenvolvimento Econômico, de Educação e de Administração.

Banco de Ração – Nesta segunda-feira (12), a Rede de Proteção Animal de Pontal recebeu mais de 1 tonelada de ração do grupo Adimax, para cachorros e gatos, que vão ajudar os cuidadores e pessoas que fazem parte da rede.

O prefeito Rudão Gimenes agradeceu pessoalmente a doação e convidou as pessoas a participarem. Quem estiver interessado em fazer uma doação deve entrar em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, no telefone (41) 3455 9643.

O Banco de Ração desde abril já distribuiu cerca de 3,7 toneladas de alimentos para cães e gatos que estão sob os cuidados de pessoas que fazem parte da Rede de Proteção.