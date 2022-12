Governo aumenta em 55% o valor da diária dos guarda-vidas civis

Foto: Leonardo Sguarezi/AEN

O Governo do Estado aumentou em 55% o valor da diária dos guarda-vidas civis que se voluntariaram para reforçar o efetivo durante a operação Verão Maior Paraná 2022/2023. O valor será corrigido de R$ 100 para R$ 155, referente ao serviço voluntário com carga horária de seis horas.

A formalização foi feita através de Decreto Estadual nº 12.809/2022 e é o mesmo aumento nas diárias dos servidores estaduais, concedido no dia 2 de dezembro.

O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) contará com o reforço de 133 guarda-vidas civis durante o verão, sendo 100 no Litoral. O objetivo é apoiar a atuação dos bombeiros militares que atuam na função de guarda-vidas, proporcionando uma proteção maior à população.

“Esse é um programa social que tem como público-alvo os jovens do Litoral ou até mesmo de outras regiões do Estado e que reforça a nossa atividade de prevenção e salvamento aquático em conjunto aos guarda-vidas militares. O acréscimo na diária dos guarda-vidas civis servirá como motivação para que eles participem do programa durante toda a temporada”, afirmou o coordenador da Operação Verão no Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Dorico Gabriel Borba.

CURSO – O CBMPR iniciou um curso para 38 novos guarda-vidas civis voluntários em 28 de novembro deste ano. A formação terá as aulas teóricas e práticas encerradas no dia 16 de dezembro. Ainda como parte do curso, os alunos iniciam estágio durante a Operação Verão , colocando em prática os ensinamentos sob a supervisão dos bombeiros militares.

O curso se divide em duas etapas. Instrução, com carga horária de 120 horas para a modalidade “Águas Abertas” e 80 horas para a modalidade “Águas Interiores”, e Estágio, com carga horária de 300 horas em serviços para a modalidade “Águas Abertas” e 120 horas em serviço para a modalidade “Águas Interiores”.

A formatura dos alunos que irão concluir o curso Guarda-Vidas Civis Voluntários está prevista para acontecer entre os dias 14 a 17 de fevereiro de 2023, no quartel do Corpo de Bombeiros de Matinhos.