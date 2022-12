PM prende seis pessoas em operação contra criminosos que atuam no Litoral

Foto: PMPR

A Polícia Militar do Paraná, por meio da Diretoria de Inteligência, cumpriu na manhã desta quarta-feira (14) seis mandados de prisão e 26 de busca e apreensão contra integrantes de organizações criminosas envolvidas com o tráfico internacional de drogas e homicídios no Litoral. O nome da operação é Alcântara.

Os mandados foram expedidos pelo juízo da Comarca de Paranaguá e cumpridos em cidades do Paraná e no Rio de Janeiro.

Além dos mandados de prisão e de busca e apreensão, foram cumpridos mandados de sequestro de quatro veículos e bloqueios de contas bancárias. A operação resultou ainda na apreensão de duas armas de fogo, 58 munições e drogas.

Conforme as investigações, essas organizações criminosas são responsáveis por quase duas centenas de homicídios no município de Paranaguá nos últimos dois anos.

No Rio de Janeiro, a Companhia de Comandos e Operações Especiais (COE) contou com o auxílio do Batalhão de Operações Especiais. A operação contou também com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná.

OPERAÇÃO ALCÂNTARA – A operação é a terceira desenvolvida pela Polícia Militar do Paraná contra os integrantes dessas organizações criminosas. Nas fases anteriores, houve prisão de cinco suspeitos, além de três mortos em confronto e apreensão de quatro armas de fogo.

Resultado Final

Detidos: 6

Armas de fogo: 2

Munições: 58

Crack: 991 g

Cocaína: 750 g

Maconha: 842 g

Veículos apreendidos: 4