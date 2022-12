Atividades esportivas do Verão 2022/2023 começam no próximo dia 26

Atividades esportivas do Verão 2022/2023 começam no próximo dia 26

Fotos: Paraná Esporte

A programação esportiva da edição 2022/23 do Verão Maior Paraná acontece de 26 de dezembro a 31 de janeiro em seis postos fixos no Litoral: Praia Central (Guaratuba), Praia de Caiobá e de Matinhos (Matinhos), Praia de Leste, Ipanema e Shangri-lá (Pontal do Paraná). Também terá dois postos fixos no Noroeste (Porto Rico e São Pedro do Paraná) e três equipes itinerantes.

Durante esse período, a Superintendência Geral do Esporte do Governo do Estado promove diversas atividades esportivas, recreativas e de lazer para os veranistas. As ações são gratuitas e envolvem aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, avaliação física, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas.

Os postos fixos do Verão Maior Paraná estarão estruturados com palcos para a realização das aulas, muro de escalada com tirolesa, futmesa, além de quadras de vôlei de praia, futebol e beach tennis.

Todas as atividades dos postos serão realizadas de terça a domingo, das 8h às 12h e das 15h às 19h, sendo preparadas, acompanhadas e conduzidas por mais de 250 profissionais e acadêmicos de Educação Física, Turismo, Enfermagem e Comunicação, contratados pelo Governo do Estado. Os envolvidos no projeto participaram de uma capacitação realizada de 28 de novembro a 2 de dezembro, com diversas palestras e oficinas referentes às atividades a serem desenvolvidas durante a temporada, visando o melhor atendimento da comunidade litorânea e veranistas.

Também há atividades especiais divididas em semanas, da 1 a 7. Na primeira, que começa dia 26, os destaques são tirolesa, arborismo, e caça ao tesouro; na segunda, corrida de rua e campeonato de futevôlei; na terceira as atrações principais são as bikes do BMX e o Jogo das Estrelas; na quarta, whelling, passeio ciclístico e gincana em família; na quinta, festival das águas e campeonato de vôlei de praia; na sexta, cross games e surfe; e na sétima o Campeonato Mundial de Beach Tennis.

ACESSIBILIDADE – Pessoas com mobilidade reduzida vão poder usufruir com mais conforto das atividades nas praias. O Verão Maior Paraná e o projeto Praia Acessível disponibilizarão cadeiras anfíbias que possibilitam o acesso à praia e ao mar em cinco pontos das praias de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. As cadeiras anfíbias funcionam de terça a domingo, das 9h ao 12h e das 15h às 18h, com ajuda de agentes capacitados.

Em pontos próximos às cadeiras anfíbias, serão instaladas 190 metros de passarelas de acessibilidade que facilitam a locomoção de pessoas desde as calçadas até a beira-mar. Estas passarelas não serão utilizadas apenas por pessoas que usam cadeiras de rodas, mas sim, por toda a população, especialmente por idosos, crianças ou pessoas com carrinhos de bebês.

As cadeiras anfíbias têm rodas especiais que permitem o deslocamento na areia e no mar. Têm cinto de segurança regulável, encosto, assento, apoio cervical para a cabeça e apoio para os pés em tecido emborrachado, removível e lavável. Com capacidade para suportar até 120 kg, são flutuantes e confeccionadas em material leve, resistente e inoxidável. Por serem mais altas, permitem que o usuário entre no mar em uma profundidade segura. Nas praias, uma equipe capacitada auxilia as pessoas em seu uso.

EVENTOS – Aos finais de semana, o Verão Maior Paraná contará com uma intensa programação de eventos esportivos, como os Jogos de Aventura e Natureza, Cross Games, Campeonato Paranaense de Beach Soccer, apresentações de BMX Freestyle, apresentações de Wheeling e outros campeonatos ao longo de 36 dias.

Apresentação de Wheeling

Esta modalidade consiste na realização de manobras e acrobacias de solo com motocicletas, nas quais força e equilíbrio são exigidos ao máximo pelos praticantes.

Apresentação BMX Freestyle

Será uma série de exibições de bicicleta motocross (BMX) em estilo livre. O esporte está em alta desde que passou a ser uma das modalidades das Olimpíadas.

Parede de escalada e tirolesa

Estrutura que conta com uma parede de escalada e tirolesa, que será instalada em cinco dos seis postos fixos. A prática de alcançar o topo da parede de forma desafiadora e retornar ao chão de forma emocionante é um excelente atrativo para todas as idades.

Circo na praça

Apresentações circenses que acontecerão nas praças com monociclos gigantes, mágicas e malabarismos.