Romanelli informa que Estado vai aportar recursos para obra na BR-277

Deslizamento entre os kms 39 e 42. Foto: Rodrigo Félix Leal / SEIL 30/11/22

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) afirmou nesta quarta-feira, 14, que o Governo do Estado vai aportar os recursos necessários para a realização de obras na BR-277, no trecho da Serra do Mar, entre Curitiba e o Litoral, que está operando em pista simples depois que houve vários deslizamentos.

“O governo federal não faz o que é tarefa dele. Este é um problema grave, que afeta a economia e a vida dos paranaenses e o Estado vai aportar os recursos”, destacou.

Romanelli disse que teve uma conversa com o governador Ratinho Junior (PSD), que informou que o Estado está elaborando um convênio com o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para disponibilizar os recursos necessários para a execução do projeto de desobstrução da pista de descida, interditada desde outubro.

O deputado ressaltou a importância da iniciativa para solucionar o problema. Ele relatou os transtornos dos usuários da estrada, que levam até seis horas para percorrer o trecho entre a capital e as cidades do Litoral e o Porto de Paranaguá. Romanelli alertou que com o início da temporada de verão e com o início do transporte da safra os problemas tendem a se agravar.

Em novembro, o DNIT realizou uma licitação e selecionou uma empresa para realizar a obra, orçada em R$ 1,6 milhão. O projeto, contudo não foi iniciado, e o tráfego segue prejudicado tanto no sentido do Litoral quanto na subida para a capital. “É vergonhoso isso que está ocorrendo. Ou melhor, que não está ocorrendo. O governo federal parece um fim de feira”.