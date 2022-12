Pontal do Paraná tem encontro de empreendedoras com Feira de Natal

Pontal do Paraná tem encontro de empreendedoras com Feira de Natal

A Prefeitura de Pontal do Paraná realiza o Encontro de Empreendedorismo Feminino de Pontal do Paraná – Empodera, com uma enorme Feira de Natal. Será neste sábado (17), na sede do Provopar, na rua Noêmio Gabriel Simas, 138, no Balneário Praia de Leste, das 14h às 20h.

O evento é organizado pela A Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres de Pontal do Paraná em parceria com o Provopar.

A feira contará com exposição e venda de diversos produtos, entre eles: artesanatos, alimentação, confeitaria, vestuário, artigos natalinos, maquiagens, bijuterias, óleos essenciais e a divulgação de diversos outros serviços.

A última edição do Empodera foi um sucesso e ocorreu no dia 19 de novembro, no ginásio da Escola Amatuzzi, no Balneário Shangri-lá, reunindo mais de 80 mulheres empreendedoras do município.

Como participar

A mulher empreendedora de Pontal do Paraná que quiser vender seus produtos na feira pode se inscrever, gratuitamente, pelo link abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCEbN70-i1FvTLVWLgCoUQgcbXHHH896nPLzHS_9pEhzlUdg/viewform?fbclid=IwAR0yg24dtWEGmKlaiWfGo3BKY-bQUyF01rip6pmryXWNrkkNrjj3awd4yZ0