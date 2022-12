Embarcação construída em Foz percorreu 4 países até chegar em Florianópolis

Kattamaram III foi construído em Foz do Iguaçu e navegou por rios e mares até chegar na ilha de Santa Catarina

Por 30 dias o barco Kattamaram III, construído pela empresa Três Fronteiras Navegação e Turismo, saiu de Foz do Iguaçu e navegou por rios e mares de quatro países: Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina. Mesmo enfrentando o mau tempo, a embarcação demonstrou excelente estabilidade na primeira e longa viagem, chegando ao seu destino, Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, no dia 8 de dezembro.

“Escolhemos o estado de Santa Catarina para iniciar nosso projeto de expansão em litorais brasileiros. Construímos um Kattamaram, específico para Florianópolis. A embarcação vai fazer a rota na costa Norte e Sul. Nosso objetivo é oferecer um novo atrativo para os visitantes da ilha e gerar emprego e renda aos moradores da região”, destaca o diretor-geral do Grupo Macuco Safari, Ademir Fernandes dos Santos.

A data de início da operação deverá ser anunciada em breve e até chegar o grande dia, a equipe trabalha para finalizar os detalhes necessários para iniciar o roteiro turístico na ilha de Santa Catarina. O Kattamaram III irá fazer passeio turístico, partindo do píer da Beira Mar Norte, até às lindas praias de Jurerê, Canasvieiras e Santo Antônio de Lisboa. “Esta é a segunda embarcação construída pela empresa Três Fronteiras para passeios turísticos. A primeira navega nos rios de Foz do Iguaçu e o Kattamaram III vai fazer a rota na baia de Florianópolis, comtemplando três lindas praias”, explica a diretora-geral do Grupo Macuco Safari, Juliane Nunes

Conheça o Kattamaram III

A embarcação tem capacidade para 250 pessoas e possui uma cozinha onde será produzido todo o cardápio de pratos que serão servidos no buffet do luxuoso restaurante climatizado. Também possui dois bares com todos os tipos de bebidas com e sem álcool, além dos drinks super instagramáveis feitos pelo barmans especializados. Um dos bares fica no deck superior, com música ao vivo, onde também se poderá dançar e confraternizar.

Já o segundo deck é destinado para aqueles que querem contemplar a natureza, o pôr do sol, tomar um bom drink e curtir o passeio sem perder nenhum detalhe.

Contrapartida para o município

Para executar o passeio na costa Norte e Sul, a Três Fronteiras terá que aportar uma contrapartida de R$ 12 mil por ano e repassar R$ 1,00 por passageiro embarcado a para a prefeitura municipal. “De alguns anos para cá estamos fazendo uma movimentação para trazer atrativos novos para beneficiar nos turistas e também o município. A vinda da empresa Três Fronteiras vai somar a esta iniciativa e abrir mais possibilidade de comercialização do turismo, gerar empregos e renda para pessoas e cidades”, afirma Vinicius de Lucca, superintende do município de Florianópolis.

O que é um catamarã? Numa linguagem simplificada, é uma embarcação com dois cascos paralelos na sua base. Essa caraterística dá uma maior estabilidade, permitindo que balance menos, mesmo quando emprega velocidade mais alta.

O seu design possibilita que corte as ondas com facilidade, amortecendo o impacto e também permite alcançar uma maior rapidez, além de ser perfeita para percorrer longas distâncias.

Outro diferencial, é o conforto que oferece aos seus passageiros, como no Kattamaram IV, que terá restaurante climatizado, bares, decks e banheiros decorados com muito requinte.

Significado da palavra catamarã: A origem do nome catamarã é curiosa. Os pesquisadores acreditam que vem do tâmil (língua falada no Sri Lanka), no qual kattu significa “ato de amarrar” e maram quer dizer “madeira”. Em tradução livre, a expressão designa a “madeira amarrada”.



