Matinhos promove campanha de separação do lixo reciclável

A Prefeitura de Matinhos promove uma campanha de conscientização para a necessidade da separação dos resíduos recicláveis do lixo comum. “Vamos colocar o município no mapa das cidades do estado que adotaram a coleta seletiva e com isso ainda ajudamos muitas famílias com o complemento da renda”, disse o prefeito Zé da Ecler.

A campanha está concebida em etapas e já nos próximos dias, começa a conscientização de moradores para que comecem em casa a separação do lixo. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente já tem definido dias e horários para a coleta seletiva em todos os bairros da cidade. A divulgação será feita através de carros de som e panfletos que serão distribuídos por toda a cidade.

De segunda a sexta-feira, o caminhão passa pelos bairros, conforme cronograma elaborado entre a secretaria e associações que trabalham com materiais recicláveis. Com o lixo separado dentro de casa pelo morador, o descarte é coletado pelos operadores do meio ambiente e posteriormente encaminhado para a central, onde recebe a correta destinação.

Confira a tabela com o cronograma da coleta nos bairros. Outras informações ou denúncias sobre lixo podem ser feitas também pelo telefone (41) 3971-6156.

Fonte: Departamento de Comunicação