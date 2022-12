Empresa prorroga prazo para cadastro da isenção no ferry boat

A empresa Internacional Marítima, responsável pela operação do ferry boat, informa que foi prorrogado para o dia 23 de dezembro o prazo de recadastramento de veículos isentos emplacados em Guaratuba – “devido à baixa adesão”, argumenta.

O benefício vale para veículos emplacados em Guaratuba, que têm direito a duas travessias por dia sem pagar – ida e volta e vice-versa. O cadastramento ou recadastramento exigido iniciou no dia 5 e terminaria nesta quinta-feira (15). Apesar da afirmação da empresa, uma fila se formou no escritório da empresa nesta quarta-feira (14).

Alheia aos questionamento de que a exigência de cadastramento e de prazos, a empresa afirma que “a partir do dia 24/12 todas as placas não atualizadas serão excluídas do sistema”.

Os documentos exigidos para o cadastramento são documentos do veículo atualizado e do proprietário.

O local do cadastramento é a Recepção do Escritório da Internacional Marítima, que fica no porto de passagem de Caieiras

O horário é das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. No sábado, das 8h às 12h. o telefone para contato é o 0800 101 0012.