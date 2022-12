 Matinhos vai receber novo complexo esportivo de surfe

Croqui do Complexo Ondas do Saber

O Governo do Estado vai investir cerca de R$ 2,1 milhões na construção de um centro esportivo para a prática de surfe na cidade de Matinhos. O anúncio da homologação da licitação do projeto foi feito pelo governador Ratinho Junior durante o evento de reabertura do Ginásio do Tarumã, em Curitiba.

Chamado Ondas do Saber, trata-se, segundo o governo, “do maior empreendimento focado no desenvolvimento do surfe do Brasil”. O objetivo do projeto é estimular a prática da modalidade esportiva para diferentes faixas etárias e aproveitar o potencial de crianças, adolescentes e jovens que vivem na região.

O novo espaço, que será construído a partir de 2023, também poderá sediar eventos em âmbito estadual, nacional e internacional. O empreendimento soma-se a outras intervenções no local, como a revitalização da orla de Matinhos, cuja etapa de engorda da praia já foi concluída, e a ponte de Guaratuba, cujo contrato foi assinado no início do mês, e que ajudam a explicar o retorno do espaço ao foco das grandes competições.

Neste ano, por exemplo, o Pico de Matinhos voltou a ser palco de uma etapa do Circuito Profissional da Confederação Brasileira de Surfe (CBSurf Pro), em agosto, evento que reuniu grandes estrelas nacionais do esporte. Em 2023, a cidade receberá uma etapa do projeto Dream Tour – Circuito Brasileiro de Surfe 2023, que acontecerá entre os dias 7 e 31 de julho.

“Estamos felizes em trazer novamente o protagonismo do surfe para Matinhos, que é um pico maravilhoso e um espaço de formação de talentos no nosso Litoral”, disse o governador. “O surfe é um esporte olímpico no qual Brasil é uma referência, e agora, com esse projeto fantástico da Ondas do Saber, vamos aproveitar ainda mais este potencial no Paraná”.

O superintendente estadual do Esporte, Helio Wirsbiski, destacou o retorno esportivo que o Ondas do Saber pode propiciar ao Paraná. “Assinamos um protocolo para a realização do Campeonato Brasileiro de Surfe em Matinhos em junho de 2023, o que junto com este novo centro, que será o maior do Brasil, transformará a vida desses meninos até serem atletas olímpicos”, disse.

RESPONSABILIDADE SOCIAL – Segundo o presidente da Federação Paranaense de Surfe, Renato Trogue, o novo complexo também cumprirá um importante papel de inclusão social. “Começamos há 10 anos com o projeto Ônibus do Saber, no contraturno escolar, com 200 alunos. Antes da pandemia, estávamos com 700 alunos, atendendo mais de sete escolas, mas não tínhamos uma sede própria para isso e precisávamos de um lugar maior e mais equipado”, comentou.

“Uma arquiteta voluntária fez o projeto sem custos e o Governo do Estado aprovou. Isso beneficia os nossos projetos, porque as crianças vão ter espaços adequados para se alimentar, vestiários para se trocar e tomar banho quente. Foi uma coisa pensada para as nossas necessidades para podermos dar aula para cada vez mais crianças, adolescentes e jovens”, acrescentou Trogue.