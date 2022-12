Governo entrega 6 caminhões para cidades do Litoral

Foto: Gilson Abreu/AEN

O governador Carlos Massa Ratinho Junior entregou nesta quinta-feira (15) 165 novos veículos para reforçar ações ambientais em 132 municípios do Estado. Para o Litoral foram 6 veículos: 3 para Pontal do Paraná, 2 para Guaraqueçaba e 1 para Paranaguá.

Os caminhões vão ajudar os municípios no abastecimento de água, combate a incêndios, limpeza de calçadas e gestão de resíduos sólidos.

No total, foram entregues 16 caminhões-baú, 42 compactadores, seis modelos limpa-fossas, 66 caminhões-pipa e 35 poliguindastes, com investimento de R$ 49,2 milhões, sendo R$ 2,4 milhões de contrapartidas dos municípios.

As entregas fazem parte da Patrulha Ambiental, iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (Sedest) e do Instituto Água e Terra (IAT) para equipar os municípios para as ações ambientais.

Os caminhões-pipa são utilizados pela administração municipal para higienização, irrigação, combate a incêndios florestais e abastecimento de água, em especial para propriedades rurais que sofrem com a seca prolongada. Os compactadores são responsáveis por reduzir o volume dos resíduos que são coletados pela equipe de colaboradores da prefeitura ou das empresas terceirizadas. Os de coleta domiciliar ajudam a promover destinação correta de materiais recicláveis e poliguindastes facilitam o sistema de limpeza urbana.

Por fim, os limpa-fossas melhoram a saúde pública por meio da limpeza no esgotamento sanitário de comunidades rurais, desobstrução do esgoto nas vias e drenagem pluvial, além de encaminhamento de efluentes a locais de tratamento.

Caminhões-pipa

Guaraqueçaba

Pontal do Paraná

Caminhões-baú

Guaraqueçaba

Pontal do Paraná

Caminhões poliguindaste

Paranaguá

Pontal do Paraná