PM do Litoral terá reforço de 267 policiais na ‘Operação Verão’

Foto: Leonardo Sguarezi/AEN

A Polícia Militar do Paraná contará com mais de 600 profissionais da corporação na operação Verão Maior Paraná 2022/2023, nos sete municípios do Litoral do Estado. Além dos mais de 360 policiais militares que já trabalham diariamente nestas cidades, a PM reforçou o efetivo com 267 profissionais de outras regiões. As atividades terão início neste sábado (17).

“Estamos com um grande efetivo para que a população seja atendida e tenha segurança durante toda a temporada. Atuaremos em todas as cidades litorâneas, até nas localidades mais distantes, priorizando o policiamento preventivo, ou seja, garantindo um período tranquilo para todos”, explicou o tenente-coronel Durval Tavares Junior, comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar no Litoral e responsável pela coordenação do Verão Maior Paraná pela corporação.

A PMPR contará, ainda, com a participação de unidades que integram o Comando de Policiamento Especializado – Regimento de Polícia Montada, Batalhão de Polícia Rodoviária, Batalhão de Policiamento de Trânsito, Batalhão de Polícia Ambiental-Força Verde, Batalhão de Polícia Escolar Comunitária, Companhia Independente de Rondas Ostensivas com Aplicação de Motocicletas, Centro de Operações Policiais Militares e Ação Integrada de Fiscalização Urbana.

Eles terão efetivos deslocados ao Litoral em períodos com maior circulação de pessoas, principalmente, nas festas de fim de ano.

VIATURA INTELIGENTE – Durante o verão, a Polícia Militar contará com tecnologias que possibilitarão abordagens mais rápidas e seguras. Uma delas é a utilização da “viatura inteligente” que será testada durante a temporada. Ela foi equipada para testes a partir do processo aberto pela PMPR para aquisição de equipamentos tecnológicos que auxiliem o trabalho dos policiais militares em todo o Paraná. O veículo conta com quatro câmeras de monitoramento, sendo duas laterais, uma frontal e outra 360º graus. Essas câmeras são capazes de identificar placas de veículos com alerta de furto ou roubo e fazem ainda reconhecimento facial.

UTVS E DICICLOS – Outra novidade para a temporada será a utilização de 10 Veículos Utilitários Multitarefa (UTV – na sigla em inglês) e 18 Diciclos. Esses dois tipos de veículos de transporte possibilitam uma atuação mais rápida dos policiais militares na orla marítima. O UTV é um veículo do estilo “buggy”, com motorista e passageiro, lado a lado. Já os Diciclos são veículos em que o policial militar fica em pé e transita a uma velocidade entre 10km/h e 15km/h.

HELICÓPTEROS – Pela primeira vez, o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) contará com dois helicópteros na temporada de verão. Uma das aeronaves será utilizada exclusivamente para as ações policiais e a outra será utilizada como serviço aeromédico, nos atendimentos que necessitem de transporte de pacientes.

SEGURANÇA NAS RODOVIAS – O Batalhão de Polícia Rodoviária fará operações contínuas nas rodovias estaduais que levam ao Litoral ou que cruzam as cidades litorâneas. Serão realizadas também as chamadas “blitzes educativas”, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e o Detran, com o objetivo de orientar os motoristas que circulam nas praias.