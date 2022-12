Presos reformam prédios públicos em Guaratuba e têm redução de penas

Fotos: SESP-PR

A Polícia Penal do Paraná oferece a oportunidade de pessoas privadas de liberdade realizarem serviços de limpeza, manutenção e recuperação dos espaços públicos, auxiliando nas atividades das secretarias municipais.

É o que acontece em Guaratuba, por meio de um acordo firmado entre a regional de cadeias de Curitiba e a Prefeitura. São disponibilizados, diariamente, até 12 presos para atender a demanda do projeto.

Desde a publicação do convênio, em julho deste ano, já foram realizadas obras no Pronto Socorro, no prédio da Epidemiologia, no anexo ao Samu, na Farmácia Básica de Saúde e as Unidades Básicas de Saúde dos bairros Piçarras, Mirim e Caieiras.

“É importante para a Polícia Penal do Paraná que esse tipo de convênio seja conhecido pelas prefeituras de todo o Estado para que possamos ampliar essas oportunidades, tanto para a pessoa privada de liberdade, quanto para a sociedade, que tem esse serviço a menor custo”, explica o diretor-geral da Polícia Penal do Paraná, Osvaldo Machado.

Os trabalhadores se beneficiam com a diminuição da pena e recebem um auxílio remuneratório, que fica depositado na conta do detento, que recebe o valor acumulado quando lhe é concedida a liberdade. A aplicação desta mão de obra nos reparos e manutenções gera redução de 50% nos orçamentos, em média, em relação à execução por um trabalhador efetivo, que tem encargos.

O gestor da Cadeia Pública de Guaratuba, João Paulo Schlemper, frisa a importância do impacto das parcerias entre os órgãos públicos na vida das pessoas privadas de liberdade e na economia do Paraná. “Esse tipo de convênio, além de promover a ressocialização e reinserção do detento no mercado de trabalho, garante agilidade na prestação de serviços e economia para os nossos parceiros, o que resulta em mais qualidade de atendimento e economia para o Estado”, afirma.