Governo promove shows gratuitos em Matinhos e Pontal do Paraná

Foto: Geraldo Bubniak/Arquivo AEN

O Governo do Estado promoverá uma série de atrações musicais para a temporada de verão em duas cidades do Litoral. A partir do dia 6 de janeiro de 2023, shows serão realizadas nas praias de Matinhos e de Pontal do Paraná, como parte do Verão Maior Paraná.

Em Matinhos, os espetáculos acontecerão numa estrutura montada em Caiobá, próximo ao Pico de Matinhos. Em Pontal do Paraná, os shows acontecerão no Centro de Eventos do balneário Marissol.

A entrada é gratuita e não há necessidade de reservar pulseiras para ter acesso aos espetáculos. A promoção dos shows é do Governo do Estado, em parceria com a Renault do Brasil. Eles começam sempre às 20h e acontecem às sextas e sábados até 11 de fevereiro.

As polícias vão atuar nos locais para garantir a organização do trânsito e a tranquilidade das festas. Também haverá segurança privada nos eventos.

“Esse é um ano de retomada de shows, nos mesmos moldes dos eventos de 2019 e começo de 2020, antes da pandemia. Estamos levando ao nosso Litoral sucessos consagrados da música brasileira e é uma oportunidade única dos paranaenses prestigiarem estes artistas de forma totalmente gratuita”, disse Elaine Pereira Almeida, responsável pela organização dos shows no Verão Maior Paraná.

“Serão grandes shows com artistas que têm forte conexão com o público de todas as idades. Será o verão do retorno, por isso queremos garantir a animação de quem estiver passando as férias no Litoral”, completou a superintendente-geral da Cultura, Luciana Casagrande Pereira.

A agenda será aberta, no dia 6 de janeiro, com a dupla sertaneja Cesar Menotti & Fabiano, no palco da praia de Matinhos. Na mesma data, em Pontal, quem comanda a animação é a dupla Jeann e Julio.

A programação conta ainda com nomes da música nacional, como Leonardo, Eduardo Costa, Fernando e Sorocaba, Bruno e Barretto, Guilherme e Santiago e Edson e Hudson. O público terá ainda a chance de acompanhar os sucessos de Antony e Gabriel; George Henrique e Rodrigo; Pedro Paulo e Alex; João Bosco e Vinicius; Maria Cecília e Rodolfo; e Trio Parada Dura. Algumas dessas bandas têm DNA paranaense e se apresentam pela primeira vez na programação do Verão Maior Paraná.

As demais atrações misturam axé, samba, forró e pagode: Ara Ketu; Dell Cavalini; Grupo Sempre Tem; Alemão do Forró; Sambô; e Quinteto S.A.. A programação completa dos shows pode ser conferida AQUI.

Cronograma

MATINHOS

06/jan – sexta-feira

César Menotti & Fabiano

07/jan – sábado

Jeann e Julio

13/jan – sexta-feira

Antony e Gabriel

14/jan – sábado

Eduardo Costa

20/jan – sexta-feira

Leonardo

21/jan – sábado

George Henrique e Rodrigo

27/jan – sexta-feira

Fernando e Sorocaba

28/jan – sábado

Dell Cavalini, Pedro Paulo e Alex

03/fev – sexta-feira

João Bosco e Vinicius

04/fev – sábado

Maria Cecília e Rodolfo

10/fev – sexta-feira

Ara Ketu

11/fev – sábado

Grupo Sempre Tem

PONTAL DO PARANÁ

06/jan – sexta-feira

Jeann e Julio

07/jan – sábado

Edson e Hudson

13/jan – sexta-feira

Eduardo Costa

14/jan – sábado

Alemão do Forró

20/jan – sexta-feira

Bruno e Barretto

21/jan – sábado

Trio Parada Dura

27/jan – sexta-feira

Dell Cavalini / Quinteto S.A.

28/jan – sábado

Sambô

03/fev – sexta-feira

Maria Cecília e Rodolfo

04/fev – sábado

Guilherme e Santiago

10/fev – sexta-feira

Grupo Sempre Tem

11/fev – sábado

Ara Ketu