Governo abre oficialmente a operação Verão. Confira a programação.

Foto: Leonardo Sguarezi/AEN

O governador Ratinho Junior lançou neste sábado (17) o Verão Maior Paraná, que vai reforçar a segurança e levar uma série de atrações ao Litoral e à Costa Noroeste do Estado durante a temporada. Com shows gratuitos, circo e cinema ao ar livre, eventos esportivos e atividades de recreação, a programação segue até fevereiro do ano que vem.

A ação integrada do Governo do Estado busca aprimorar a infraestrutura das praias e balneários paranaenses, além de garantir a saúde, segurança, lazer e entretenimento aos turistas e moradores locais.

LAZER E ESPORTE – As atividades esportivas começam logo após o Natal, no dia 26 de dezembro. A Superintendência Geral do Esporte vai montar seis pontos fixos no Litoral, nas praias de Guaratuba (Praia Central), Matinhos (Caiobá e Matinhos) e Pontal do Paraná (Praia de Leste, Ipanema e Shangri-lá), e contará com três equipes itinerantes e outros dois postos fixos no Noroeste, em Porto Rico e São Pedro do Paraná.

Uma série de atividades está prevista para animar os veranistas até 31 de janeiro. As ações são gratuitas e envolvem aulas de ginástica, dança, caminhada, recreação infantil, avaliação física, torneios e eventos esportivos. Os postos fixos do Verão Maior Paraná estarão estruturados com palcos para as aulas, muro de escalada com tirolesa, futmesa e quadras de vôlei de praia, futebol e beach tennis.

Todas as atividades dos postos serão realizadas de terça a domingo, das 8h às 12h e das 15h às 19h. Elas são preparadas, acompanhadas e conduzidas por mais de 250 profissionais e acadêmicos de Educação Física, Turismo, Enfermagem e Comunicação, contratados pelo Governo do Estado especialmente para o Verão Paraná. Eles passaram por uma capacitação para prestarem o melhor atendimento aos veranistas e à comunidade litorânea.

Além da programação contínua, o Verão Maior Paraná contará com eventos esportivos nos fins de semana, como os Jogos de Aventura e Natureza, Cross Games, Campeonato Paranaense de Beach Soccer, apresentações de BMX Freestyle, apresentações de Wheeling e outros campeonatos ao longo de 36 dias.

A Sanepar promove, ainda, o Circuito de Corridas de Ruas Estação Verão, que faz parte das comemorações dos 60 anos da companhia. Serão cinco etapas: a primeira aconteceu em 4 de dezembro, em Curitiba, e as demais serão realizadas até 19 de fevereiro em Guaratuba, Morretes, Matinhos e Pontal do Sul.

SHOWS – Shows de músicos e bandas consagrados no cenário nacional, como Leonardo, César Menotti e Fabiano e Sambô, também estão na programação do Verão Maior Paraná. Os espetáculos gratuitos, que iniciam em 6 de janeiro, acontecem na praia de Caiobá, em Matinhos, e no Balneário Marisol, em Pontal do Paraná.

Os shows começam sempre às 20 horas, às sextas e sábados, até 11 de fevereiro. A entrada é gratuita e não há necessidade de reservar pulseiras para ter acesso aos espetáculos. A promoção dos shows é do Governo do Estado, em parceria com a Renault do Brasil.

A programação conta ainda com Eduardo Costa, Fernando e Sorocaba, Bruno e Barretto, Guilherme e Santiago, Edson e Hudson, Antony e Gabriel, Jeann e Julio, George Henrique e Rodrigo, Pedro Paulo e Alex, João Bosco e Vinicius, Maria Cecília e Rodolfo, Trio Parada Dura, Ara Ketu, Dell Cavalini, Grupo Sempre Tem, Alemão do Forró, Sambô e Quinteto S.A.

CIRCO E CINEMA – O projeto Cinema na Praça, promovido pelo Governo do Estado com apoio da Renault do Brasil e da Motion Picture Association, agora desce a serra e se torna o Cinema na Praia. A carreta adaptada com uma tela de cinema, que percorre o Estado com exibições gratuitas em cidades com menos de 30 mil habitantes e que não têm salas comerciais de cinema, estará nas praias paranaenses durante o Verão Maior Paraná.

Serão projetados, ao ar live, dois filmes por sessão, ao longo de 25 dias. Às 19h será exibido “O Poderoso Chefinho 2 – Negócios da Família” e, às 21h, o filme “Os Croods 2 – Uma Nova Era”.

Outra novidade desta temporada será o Circo na Praça, com espetáculos gratuitos entre os dias 6 e 26 de janeiro em diferentes balneários. As apresentações acontecerão nas praças e vão contar com monociclos gigantes, mágicas e malabarismos.

Além disso, crianças e adultos poderão assistir à peça de teatro Histórias Eletrizantes, promovida pela Copel. A peça interage com as crianças mostrando situações sobre uso seguro e eficiente da energia. A ação será itinerante, entre as praias, para atingir públicos diferentes. O cronograma é de quinta a domingo, de manhã e à tarde, e acontece entre os dias 29 de dezembro e 22 de janeiro.

SEGURANÇA – Além de uma programação completa de lazer e cultura, uma das principais ações do Verão Maior Paraná é o reforço na segurança no Litoral e no Interior durante a temporada. A Polícia Militar do Paraná contará com pontos-base em regiões específicas do Litoral para o monitoramento do trânsito e fluxo de pessoas, além de ações preventivas para manter a segurança dos moradores e dos veranistas.

O efetivo da PMPR no Litoral receberá um reforço de mais de 600 policiais militares. Além dos mais de 360 policiais militares que atuam diariamente nestas cidades, a PMPR deslocou um efetivo de mais 267 que atuarão de forma preventiva e repressiva em todas as regiões.

Haverá o policiamento de equipes do Batalhão de Operações Aéreas (BPMoa), que vai atuar com dois helicópteros, do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BPRone) e do Batalhão da Polícia Rodoviária Estadual. Também contará com a participação das unidades que integram o Comando de Policiamento Especializado, que terão efetivos deslocados ao Litoral em períodos com maior circulação de pessoas, principalmente nas festas de fim de ano.

O Corpo de Bombeiros instalou 91 postos de guarda-vidas, distribuídos em Paranaguá (Ilha do Mel), Morretes, Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. Mais de 600 bombeiros militares e guarda-vidas civis vão atuar na prevenção de incidentes e atendimentos emergenciais no Litoral.

Também serão distribuídas pulseirinhas para identificação das crianças nas praias. O órgão recebeu um aporte de R$ 2 milhões em equipamentos e materiais, além de diversos cursos de formação de guarda-vidas e guarda-vidas civil voluntário.

A Costa Noroeste contará com 46 guarda-vidas civis e 13 militares por dia de serviço. O efetivo será distribuído em nove postos – quatro em Porto Rico, três em Porto São José (São Pedro do Paraná) e dois postos no Porto Maringá (Marilena). Além disso, o Corpo de Bombeiros terá dois postos em Umuarama, dois em Toledo e Marechal Cândido Rondon, um em Foz do Iguaçu, seis em Medianeira e dois em Guarapuava.

Outros órgãos também estarão presentes no Litoral. Além do reforço de servidores e efetivos de grupos especiais que atuarão em fins de semana e feriados, a Polícia Civil também vai disponibilizar dois helicópteros do Grupamento de Operações Aéreas (GOA). Serão 287 servidores. Já um ônibus da Delegacia Móvel (Demafe) vai prestar orientações sobre a denúncia de crimes, além de confeccionar RGs, atestados de antecedentes criminais e boletins de ocorrências. Também haverá ações educativas na orla.

A Polícia Científica terá duas bases no Litoral, com profissionais de diferentes áreas que realizarão atividades periciais em toda a região. Além do trabalho de perícia, fará demonstração das ciências forenses à comunidade. E a Polícia Penal terá reforço significativo de policiais na região durante todo verão, para fazer as escoltas e custódias de presos quando necessário, além do aumento do efetivo em suas unidades.

ACESSIBILIDADE – Pessoas com mobilidade reduzida vão poder usufruir com mais conforto das atividades nas praias. O Verão Maior Paraná e o projeto Praia Acessível disponibilizarão cadeiras anfíbias que possibilitam o acesso à praia e ao mar em cinco pontos das praias de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. As cadeiras anfíbias funcionam de terça a domingo, das 9h ao 12h e das 15h às 18h, com ajuda de agentes capacitados.

Elas têm rodas especiais que permitem o deslocamento na areia e no mar, são flutuantes e, por serem mais altas, permitem que as pessoas com deficiência entrem no mar em uma profundidade segura. Nas praias, uma equipe capacitada auxilia as pessoas em seu uso. Em pontos próximos às cadeiras anfíbias, serão instaladas 190 metros de passarelas de acessibilidade, que facilitam a locomoção desde as calçadas até a beira-mar.

OUTROS SERVIÇOS – O Governo do Paraná vai reforçar a estrutura nas unidades de saúde do Litoral durante toda a temporada, um investimento de mais de R$ 9 milhões. O transporte aeromédico também ficará à disposição durante todo o período, com um helicóptero e um avião para a transferência de pacientes críticos.

Para manter as praias sempre limpas, a Sanepar contará com uma equipe responsável pela varrição e separação de resíduos sólidos nas areias da orla do Litoral. O serviço começou em 13 de dezembro e segue até 25 de fevereiro, atendendo as cidades de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Guaraqueçaba (Ilha das Peças e Superagui) e Morretes. Além disso, a companhia vai manter em Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná e Morretes a Estação Sanepar, que disponibilizará à população cadeiras anfíbias, passarelas acessíveis, guarda-sóis, além da distribuição de material educativo.

A Copel está executando um amplo plano de ações para garantir a qualidade do fornecimento de energia à população do Litoral e proporcionar conforto aos veranistas durante a temporada de férias. Além de um plano de investimentos na rede elétrica que totaliza R$ 126,5 milhões em obras e foi executado ao longo de todo o ano, as medidas incluem uma revisão geral da rede, reforço nos atendimentos e atividades na areia.

Os boletins de balneabilidade, que divulgam os locais próprios e impróprios para banho nas praias e rios do Estado, serão divulgados semanalmente pelo Instituto Água e Terra (IAT).