Polícia Civil reforçada investiga 1º homicídio da temporada, em Guaratuba

Foto ilustrativa: PCPR

A Polícia Civil reforçada para a operação “Verão Maior Paraná” investiga um homicídio de um homem, de 33 anos, ocorrido em Guaratuba, no sábado (17).

Rodrigo Aparecido do Nascimento, que, segundo informações da família, trabalhava como pedreiro, foi encontrado morto por volta das 10h, em um matagal próximo à esquina das ruas das Araucárias e Rouxinóis, no bairro Carvoeiro.

No local foi realizada perícia pelo Instituto de Criminalística que constatou que ele tinha cinco perfurações feitas por arma de fogo. Alguns tiros foram no rosto. Ele estava descalço e seu calçado estava perto do corpo. A polícia apurou que Nascimento, que morava nas proximidades, teria saído de casa à noite com uma moto emprestada quando foi visto pela família pela última vez. Seu corpo foi removido para perícia no Instituto Médico Legal (IML), em Paranaguá.

É o 12º homicídio em Guaratuba e o 112º do Litoral neste ano. Também é o primeiro da temporada 2022/2023.

A Polícia Civil do Paraná terá 287 servidores, entre delegados, investigadores, papiloscopistas e escrivães atuando no Litoral e na Costa Noroeste do Estado.

Papiloscopistas apoiam investigações

Em Matinhos, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) realizou uma perícia papiloscópica em uma residência onde aconteceu um furto, também no sábado (17). Foram coletados objetos e fragmentos de impressões digitais.

Os materiais coletados no local foram encaminhados para o laboratório de perícia para análise e auxiliarão no andamento das diligências e identificação dos responsáveis. Conforme apurado, os indivíduos ficaram mais de um dia no local. Eles furtaram eletrodomésticos, móveis e portas de alumínio.

O papiloscopista da PCPR Danilo Lemos conta que as amostras coletadas são importantes para a indicação de suspeitos. “É a possibilidade que temos de colocar dentro da cena de crime possíveis autores e auxiliar a autoridade policial na conclusão do inquérito policial.”

Lemos ressalta que a presença da Perícia Papiloscópica no Verão Maior Paraná é importante e irá contribuir nas investigações de crimes. A equipe de papiloscopistas da Polícia Civil estará desenvolvendo trabalhos como a perícia de local de crime, perícia necropapiloscópica, retrato falado e identificação criminal.