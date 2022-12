TCP recebe, pela primeira vez, a visita de um navio de turismo

Cruzeiro MSC Armonia é o maior cruzeiro que já atracou no Porto de Paranaguá; a proposta da visita é incluir a cidade na linha turística da empresa.

Foto: TCP

No domingo (18), a TCP recebeu a visita do cruzeiro MSC Armonia, em Paranaguá. Esta é a primeira vez que o terminal recebe um navio de passageiros. A atracação faz parte de uma escala teste da companhia marítima, que avalia a possibilidade do porto paranaense em atender regularmente a linha turística da MSC Cruzeiros. O objetivo da empresa é explorar novas oportunidades turísticas no Brasil.

O gerente de planejamento de operações da TCP, Felipe de França, participou da solenidade de troca de placas do navio – cerimônia famosa na indústria de cruzeiros marítimos realizada quando uma embarcação chega pela primeira vez em um porto.

França destaca que, para a realização da visita, “a TCP ofereceu todo o apoio operacional na atração do navio e na logística dos passageiros, sempre em parceria com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (Portos do Paraná)”.

Além do trabalho logístico, o terminal possui uma ampla estrutura que possibilita atender a uma demanda cada vez maior de navios. Entre os destaques está a ampliação dos calados (que é a distância entre a quilha do navio e a linha superficial da água). Em 2022, o canal principal da TCP passou de 11 para 12,30 metros de calado. Já o canal alternativo (surdinho) foi de 11,50 para 12,30 metros e os berços de atracação (local onde o navio atraca) passaram de 12,3 para 13 metros.

“A expansão dos calados no terminal proporciona condições operacionais mais seguras para entrada e saída dos navios no terminal, pois foi possível remover todas as restrições envolvendo atracação e desatracação das embarcações”, reforça França.

Segundo o presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, o evento foi um momento histórico. “Hoje o Porto de Paranaguá recebeu o maior navio de passageiros da história”, declara Garcia.

Vindo de Itajaí com destino ao Rio de Janeiro, o navio ficou atracado por 12 horas para que os 2,1 mil hóspedes e 600 tripulantes pudessem descer e conhecer o litoral do Paraná. Entre as excursões oferecidas pela MSC estavam: Paranaguá City Tour; Baia de Paranaguá; Fortaleza, Ilhas das Peças e Baia dos Golfinhos; Ilha do Mel, Encantadas e Farol das Conchas ou Trem-Caiçara – Maria Fumaça.

Sobre o MSC Armonia

Com 274m de comprimento e pesando mais de 65 mil toneladas, o cruzeiro conta com 976 cabines. Ao todo, são nove bares e lounges, além de cinco restaurantes, três piscinas e hidromassagens. O espaço também conta com lojas diversas, teatro com shows ao estilo Broadway, discoteca, sala de games, minigolfe, quadra poliesportiva, um spa balinês MSC Aurea SPA, academia, solário e espaço kids.