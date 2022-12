7 bons motivos para morar em Itapema

Segura, acolhedora e com infraestrutura privilegiada, Itapema se destaca com uma das melhores cidades para se viver

Foto: Divulgação

Localizada ao norte do litoral catarinense, Itapema se destaca com uma das melhores cidades do sul do Brasil para se viver, e uma das melhores do país. A cidade, que faz divisa com Balneário Camboriú e está há pouco menos de 60 km de distância da capital Santa Catarina, a cidade se destaca por sua estrutura, segurança e por ter um dos mercados imobiliários mais aquecidos e valorizados do país. A cidade oferece a calmaria de uma cidade do interior e a estrutura da cidade grande. A seguir, listamos 7 motivos para morar em Itapema.

Segurança

A segurança de Itapema merece destaque. A cidade apresenta baixos índices de criminalidade e violência. Dentre os 295 municípios do Estado de Santa Catarina, o 2º do Brasil com menor taxa de homicídios, Itapema está na 23º posição entre as cidades com o menor número de homicídios, ou seja, Itapema apresenta uma das menores taxas de todo o país. Por conta de sua segurança, e os altos níveis de qualidade de vida, Itapema se põe como uma das melhores opções para famílias com crianças e idosos.

Valorização imobiliária

Quem compra um imóvel, ainda que seja para sua própria moradia, também se preocupa com a valorização do seu bem adquirido. Neste sentido, a cidade se apresenta como uma excelente opção, já que apresenta altos índices de valorização imobiliária. De acordo com o Índice FipeZap da FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), a cidade é a 2ª do país com os maiores indicadores de valorização, tendo o preço do m² por volta dos R$9.000,00, e em constante evolução.

Os apartamentos frente mar em Itapema são os que apresentam as maiores valorizações, com empreendimentos ainda em construção que chegam a apresentar valorização de mais de 100%. Certamente Itapema é um bom lugar para investir na compra de um imóvel, ainda que o foco principal seja moradia e não propriamente investimento.

Clima

Embora seja associada ao verão, por conta de suas muitas praias, Itapema tem um clima ameno. No verão as temperaturas máximas dificilmente ultrapassam os 30º, considerado baixo para os padrões do verão brasileiro. Em janeiro, mês considerado o mais quente do ano, a média da temperatura fica em torno de 25º, enquanto isso, no mês de julho, mês mais frio do ano, as temperaturas médias ficam em torno de 15º.

Estrutura

Itapema é uma cidade com excelente estrutura, ainda que pequena, com seus pouco mais de 59m² de área, e cerca de 70 mil habitantes, o município tem estrutura comparada a de cidade grande. Conta com excelente mobilidade urbana, muitas opções de lazer e gastronomia, ótima rede de comércios e com toda infraestrutura básica completamente preparada para a moradia. O IDH de Itapema é 0,796, em uma escala de 0 a 1, o que indica que os moradores da cidade têm bom acesso à moradia, saúde, saneamento básico e educação.

Ensino

Ao contrário do que se imagina por conta de suas dimensões e o apelo turístico, Itapema possui excelentes opções de escolas e universidades, abrangendo desde a pré-escola até a formação de nível superior, e também o ensino “EJA”, modalidade de ensino voltada para jovens, adultos e idosos que não concluíram no período regular.

Praias

Não dá para falar de Itapema e não citar suas praias paradisíacas. A cidade tem as mais belas praias do litoral catarinense, e, além disso, conta com grande diversidade de praias, praias mais privativas e reservadas, praias com mar calmo e cristalino, praias selvagens, praias com mar revolto, as preferidas pelos surfistas. Itapema pode agradar a maioria dos gostos.

Localização

Para finalizar, vale destacar a localização privilegiada do município. Itapema está localizada em ponto estratégico, já que fica localizada entre duas grandes cidades, Balneário Camboriú, a cerca de 15 km de distância, e Florianópolis, capital catarinense, a cerca de 60 km de distância.