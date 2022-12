Inmet alerta para chuvas e risco de deslizamentos no Litoral

Imagem: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho de chuvas na faixa litorânea de Santa Catarina e do Paraná nesta segunda (19), até as 11h desta terça-feira (20).

De acordo com o alerta, pode ocorrer chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. “Grande risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco”, informa o Inmet. No Paraná, o alerta vermelho abrange Guaratuba e Matinhos.

Também foi divulgado alerta laranja para todo o Litoral do Paraná, com “chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios”.

Já de acordo com o Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná), as chuvas ocorrem na Serra do Mar, “com riscos em áreas de maior vulnerabilidade no setor”.

“A partir de quarta-feira, a instabilidade diminui e pouca chuva passa a ser prevista na maioria das regiões do Paraná”, informa o órgão de meteorologia do Governo do Estado. “Mas do leste ao litoral fica com muitas nuvens e possibilidade de chuva; assim, segue com risco de alguns problemas em decorrência do tempo mais instável”.