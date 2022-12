Rodovias terão restrição para veículos pesados no final de ano

Os trechos das rodovias BR-376 e BR-277, na Serra do Mar que dá acesso ao Litoral do Paraná, terão restrições de circulação de caminhões pesados durante os feriados de Natal e Ano Novo.

A informação foi confirmada na manhã desta segunda-feira (19), em uma coletiva de imprensa com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) e o Departamento de Estrada de Rodagem (DER).

Na BR-376, haverá restrição para as carretas articuladas entre os km 662 e 682 – entre o posto da PRF, em Tijucas do Sul, nas proximidades da praça de pedágio de Garuva (SC), que fica no km 01 da BR-101.

Os períodos de restrição para os veículos pesados acontecem nos seguintes dias e horários:

Natal

Sexta-feira (23): 14h até 0h

Sábado (24): 6h às 18h

Domingo (25): 14h até 0h

Segunda-feira (26): 6h às 12h

Ano Novo

Sexta-feira (30): 14h até 0h

Sábado (31): 6h às 18h

Domingo (1°): 14h até 0h

Segunda-feira (2): 6h às 12h

Na BR-277 também só poderão passar veículos de passeio e caminhões com, no máximo, três eixos.

A restrição vale para o trecho entre o Km 60, na praça de pedágio desativada em São José dos Pinhais, até o KM 30, no viaduto de acesso à Morretes.

Os períodos de restrição para os veículos pesados acontecem nos seguintes dias e horários:

Natal

Sexta-feira (23): 12h até 0h

Sábado (24): 8h às 18h

Domingo (25): 12h até 0h

Segunda-feira (26): 6h às 12h

Ano Novo

Sexta-feira (30): 12h até 0h

Sábado (31): 8h às 18h

Domingo (1°): 12h até 0h

Segunda-feira (2): 6h às 12h

Técnicos dos dois órgãos reavaliam a abertura de mais uma pista no sentido Litoral na BR-277 que estava prevista para acontecer nesta terça-feira.