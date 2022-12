Colaboradores da TCP fazem ação de Natal para idosos de Paranaguá

A iniciativa teve a doação de presentes para moradores do Lar dos Idosos Perseverança

Neste mês de dezembro, os colaboradores da TCP, empresa que administra o terminal de contêineres de Paranaguá, resolveram se unir para realizar uma ação de Natal que visa arrecadar doações para o Lar dos Idosos Perseverança. A instituição, localizada em Paranaguá, atende, aproximadamente, 70 pessoas entre 60 e 94 anos de diversos municípios da região.

A iniciativa começou com a disponibilização de 64 cartinhas com pedidos dos idosos aos colaboradores do terminal, as quais esgotaram em menos de 2 horas. A maior parte delas tinha como opção de presente produtos de higiene.

A entrega dos pedidos foi realizada nesta terça-feira (20), com a presença do Papai Noel. Além da TCP, estão envolvidas nesta ação outras 10 empresas: CBL, Studio Fit, Alcool do Paraná, Rocha, Coopanexos, Cibra, Br Fértil, Copadubo, Cotriguaçu e Fortesolo.

“A adesão da TCP nesta campanha é fundamental para que possamos suprir as necessidades dos idosos e proporcionar um local digno e humanizado aos que aqui estão acolhidos”, pontuou o coordenador administrativo do Lar Perseverança, Luiz Gustavo Afonso Alves.

Atualmente, o Lar conta com uma equipe de 50 colaboradores, dentre eles, cuidadores, técnicas em enfermagem, psicólogos, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeira, assistente social, cozinheiras, equipe de serviços gerais e administrativa, que proporcionam atendimento 24 horas por dia.

Os interessados em participar da ação podem fazer suas doações através das empresas participantes ou no endereço do Lar. Para mais informações, acesse: larperseveranca.org.br.

Mais iniciativas de Natal

Os colaboradores da TCP também vão poder ajudar, neste Natal, escolas e instituições que acolhem crianças e adolescentes carentes em Paranaguá. A ideia é arrecadar brinquedos novos ou usados, em boas condições. As doações podem ser realizadas até o dia 23 de dezembro no setor ambulatorial da TCP.

“Com a alta adesão da campanha voltada ao asilo, notamos a disposição dos nossos colaboradores em ajudar quem mais precisa e, portanto, junto com o time de Segurança do Trabalho e Meio Ambiente, lançamos mais uma arrecadação para também fazer o Natal das crianças mais feliz”, finaliza Katlyn Eliege dos Santos, supervisora de projetos institucionais da TCP.