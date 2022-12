Guaratuba proíbe caminhões com mais de 26 toneladas na cidade

Movimento no Centro de Guaratuba após deslizamento na BR-376 no dia 28 de novembro

A Prefeitura de Guaratuba está proibindo a circulação de veículos pesados na cidade. A decisão publicada em decreto, é para evitar os transtornos causados pelos bloqueios na BR-376 durante a temporada de verão. Parte do movimento de veículos de Santa Catarina para Curitiba acaba sendo direcionado para a cidade e para o ferry boat, que não comportam o aumento inesperado no tráfego.

“A medida foi tomada considerando que o trânsito provoca dificuldade de locomoção e consequente morosidade para prestação imediata de socorro, agravando riscos para aqueles que necessitam de socorro imediato, assim como, dificuldades o deslocamento de viaturas de segurança e levando em conta desconforto de intermináveis filas de veículos, agravado pela imprudência nas tentativas de ultrapassagem que podem levar a acidentes sérios”, afirma o texto do decreto.

De acordo com o decreto, fica expressamente proibida a circulação de caminhões, carretas e semirreboques (qualquer conjunto acima de dois eixos) nas vias públicas de Guaratuba com peso superior a 26 toneladas de peso bruto total.

Ficam de fora das restrições transporte de carga e descarga de bens e valores bancários, veículos emplacados no município de Guaratuba ou com condutor comprovadamente residente nesta cidade, coleta de lixo e outros serviços emergenciais de saúde, manutenção de emergência em residências e vias públicas, em rede elétrica, telefônica, pluvial, sanitária e abastecimento de água, serviços de guincho e veículos que transportem produtos e mercadorias para abastecimento do comércio no Município de Guaratuba.

Fica autorizada somente a circulação de no máximo 140 caminhões, carretas e semirreboques com peso até 26 toneladas entre a meia-noite e as 6h.

Leia a íntegra:

DECRETO Nº 24.386

Data: 20 de dezembro de 2.022

Súmula: Proíbe e restringe a circulação de carretas e caminhões no município de Guaratuba e da outras providencias. O Prefeito do Municipio de Guaratuba, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e,

CONSIDERANDO os transtornos advindos do trânsito inerente à temporada de veraneio; CONSIDERANDO que o trânsito provoca dificuldade de locomoção e consequente morosidade para prestação imediata de socorro, agravando riscos para aqueles que necessitam de socorro imediato, assim como, dificuldades o deslocamento de viaturas de segurança

pública;

CONSIDERANDO o desconforto de intermináveis filas de veículos, agravado pela imprudência nas tentativas de ultrapassagem que podem levar a acidentes sérios;

CONSIDERANDO o agravamento da situação frente a nova

interdição temporária da BR-376, conforme noticia veiculada pela Concessionária Arteris Litoral Sul, nesta data;

CONSIDERANDO as caracteristicas próprias do Municipio, cuja malha viária não admite passagem e parada de veículos pesados; CONSIDERANDO a competência do Município para atendimento

das necessidades relacionadas ao bom escoamento do trânsito e a

regulamentação das vias públicas, DECRETA:

Art. 1º Fica expressamente proibida à circulação de caminhões, carretas e semirreboques (qualquer conjunto acima de dois eixos) nas vias públicas do Município de Guaratuba/PR, com peso superior a 26 Toneladas de peso bruto total (PBT). Art. 2º Não se aplica a vedação do artigo 1º deste Decreto aos serviços de:

I – Transporte de carga e descarga de bens e valores bancários;

II Veículos emplacados no Municipio de Guaratuba ou com condutor comprovadamente residente nesta cidade;

III – Coleta de lixo e outros serviços emergenciais de saúde;

IV – Manutenção de emergência em residências e vias públicas, em

rede elétrica, telefônica, pluvial, sanitária e abastecimento de água; e

V Serviços de guincho. VI – Veículos que transportem produtos e mercadorias para abastecimento do comércio no Município de Guaratuba.

Art. 3º Fica autorizada somente a circulação de no máximo 140 (cento e quarenta) caminhões, carretas e semirreboques (qualquer conjunto acima de dois eixos) nas vias públicas do Municipio de Guaratuba/PR, com peso até 26 toneladas de peso bruto total (PBT), no horário compreendido entre 00:00h e 06:00hrs. As infrações decorrentes deste Decreto ficarão sujeitas as

sanções da Lei Federal nº 9.503/97. Art. 5° Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

CUMPRA-SE, PUBLIQUE-SE E REGISTRE-SE.

Gabinete do Prefeito de Guaratuba, em 20 de dezembro de 2.022. ROBERTO JUSTUS Prefeito