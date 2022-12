Fábio Santos e toda Mesa Diretora são reeleitos na Câmara de Paranaguá

Fotos: Câmara Municipal de Paranaguá

Em uma votação unânime, realizada na noite de terça-feira (20), os vereadores de Paranaguá reelegeram o atual presidente, Fábio Santos (PSDB), para o biênio 2023/2024.

Os vereadores votaram ainda, de forma unânime, para a manutenção do vereador Nilson Diniz (União Brasil) como vice-presidente do Legislativo, assim como reelegeram Welington Frandji (Pode), como 1º secretário, e a vereadora Isabelle Dias (PSB), como 2ª secretária.

A única alteração na atual composição dos cargos da Mesa foi a suplência do 2º secretário, a qual passará a ser ocupada, a partir de 2023, pelo vereador Ezequias Rederd Maré (Pode), no lugar do vereador Oséias Bisson (Pode). A posse da Mesa Executiva eleita ocorrerá no dia 2 de janeiro, às 18h30.

“A votação unânime me deixou muito feliz, mas ela traz consigo a responsabilidade, ainda mais elevada, para que sigamos correspondendo às expectativas de todos os vereadores, da população em geral, para que os trabalhos em nossa Casa de Leis sejam realizados de forma séria, responsável e, sobretudo, harmônica entre os vereadores”, afirmou o presidente reeleito. “esmo que tenhamos divergências de pensamentos dentro do parlamento, algo que considero absolutamente normal e saudável, precisamos sempre convergir no respeito e assegurar o espaço democrático a que todos têm direito, pois, assim, desta forma, conseguiremos contribuir para uma cidade bem representada na política local”.

Apoio unânime

Antes da votação, após a leitura do edital de convocação de eleição para a Mesa Executiva, os vereadores foram convidados a usar a Tribuna para se apresentar como candidato ou indicar a candidatura de outro vereador, como preconiza o Regimento Interno da Câmara Municipal de Paranaguá.

Foi então que o vereador Adalberto Araújo (MDB), seguido dos vereadores Irineu Cruz e Edilson Caetano (ambos do Republicanos) pediram a palavra para indicar e justificar a votação no atual presidente Fábio Santos. O mesmo foi feito pelo líder do Poder Executivo na Casa, o vereador Junior Leite (PSC).

Como não houve a manifestação de outro candidato, a votação teve seu início, resultando nos 19 votos para o vereador Fábio Santos.

Na sequência, vieram as votações para a vaga de vice-presidente, 1º e 2º secretários, e, por último, a votação para o cargo de suplente do 2º secretário.